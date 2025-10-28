Ministerio Público da detalles sobre la denuncia contra director del OIJ, Randall Zúñiga

El Ministerio Público confirmó este lunes que tramita una causa penal contra el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López, por el presunto delito de violación.

Según el comunicado oficial, la denuncia fue presentada el viernes 24 de octubre por una persona mayor de edad y está relacionada con hechos, supuestamente, ocurridos en la zona de Corredores, en enero del 2025.

Randall Zúñiga director del OIJ. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El caso se investiga bajo el expediente 25-000359-1883-PE y está a cargo de la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Corredores, bajo la dirección y supervisión de la Fiscalía Adjunta de Género. Las diligencias se desarrollan en conjunto con la Sección Especializada en Violencia de Género del OIJ.

A solicitud de la Fiscalía, dicha sección ya realizó diversas diligencias de investigación para reunir evidencia relevante. Además, continúan desarrollándose pericias y gestiones adicionales dentro del proceso penal.

Desde el inicio de la atención a la víctima, el Ministerio Público informó que ha brindado acompañamiento interdisciplinario especializado, incluyendo una valoración de riesgo efectuada por la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. Esta información se mantiene en carácter confidencial, conforme a lo dispuesto en la Ley 8720.

Asimismo, el ente acusador conformó un equipo de trabajo con personal fiscal y de investigación especializado en materia de género, bajo la dirección exclusiva de la Fiscalía Adjunta de Género.

El Ministerio Público aclaró que el funcionario denunciado no posee fuero especial de protección por su cargo dentro del Poder Judicial, por lo que la investigación se tramita de manera ordinaria con personal fiscal especializado.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con el acompañamiento de la víctima.

“El Ministerio Público garantiza el adecuado acompañamiento de la víctima, así como la protección y defensa de sus derechos, por lo que, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, no es posible brindar más detalles. Además, garantiza que trabaja con absoluta independencia y objetividad, en aras de asegurar la prueba pertinente para establecer la verdad real en torno a estos hechos”, concluye el comunicado.

Mientras tanto, el director del OIJ ha rechazado el cargo del que lo acusan.

“Se me ha informado que han puesto una denuncia por presunta violación sexual en mi contra. Rechazo completamente estos cargos en el acto”, declaró Zúñiga mediante un comunicado oficial.

El jerarca indicó que se pone “a las órdenes del sistema de administración de justicia, siempre bajo el principio de presunción de inocencia, en el cual nadie es culpable solo porque tenga una denuncia en su contra”.

Además, señaló quese apartará de toda actividad relacionada con la investigacióndel caso dentro del OIJ, dejando en manos de la Fiscalía Generalla conducción del proceso.