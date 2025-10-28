Sucesos

Director del OIJ, Randall Zúñiga, fue denunciado por violación

El director del OIJ afirmó que rechaza “completamente” los cargos en su contra

Por Silvia Coto
09/09/2025/ Fotos del director del OIJ Randall Zúñiga para Revista Dominical / Foto John Durán
Randall Zúñiga, director del OIJ.Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, reaccionó este lunes tras confirmarse que enfrenta una denuncia por presunta violación sexual presentada ante el Ministerio Público.

“Se me ha informado que han puesto una denuncia por presunta violación sexual en mi contra. Rechazo completamente estos cargos en el acto”, declaró Zúñiga mediante un comunicado oficial.

El jerarca indicó que se pone “a las órdenes del sistema de administración de justicia, siempre bajo el principio de presunción de inocencia, en el cual nadie es culpable solo porque tenga una denuncia en su contra”.

Además, señaló que se apartará de toda actividad relacionada con la investigación del caso dentro del OIJ, dejando en manos de la Fiscalía General la conducción del proceso.

“Agradezco a mi familia por el apoyo brindado. Como esta denuncia apenas está iniciando la investigación por parte de la Fiscalía, no podré dar más comentarios al respecto, pero siempre convencido de mis actuaciones trabajando con ahínco”, concluyó Zúñiga.

La denuncia fue confirmada por fuentes judiciales, aunque los detalles del expediente y la identidad de la presunta víctima se mantienen bajo confidencialidad.

randall zúñigadirector del OIJdenunciaviolaciónabuso sexualdelitos sexuales
Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

