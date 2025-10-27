Sucesos

Tragedia en Limón: balacera acabó con la vida de una pareja dentro de un carro

Un hombre y una mujer fueron atacados a balazos mientras viajaban en un vehículo.

Por Silvia Coto
Un doble crimen ocurrió este lunes en Limón
Un doble crimen ocurrió este lunes en Limón. Las víctimas iban en el carro blanco de la derecha (Cortesía/Cortesía)

Una balacera que se produjo tarde de este lunes en Limón dejó a dos jóvenes asesinados.

El crimen se dio en el barrio Los Cangrejos, en Limón, se trata de un hombre y una mujer.

Según información preliminar de las autoridades, los jóvenes fueron atacados a balazos cuando viajaban en el vehículo.

La Cruz Roja confirmó que ambos fallecieron de inmediato, de momento se desconocen los motivos del ataque.

La Fuerza Pública mantiene un operativo en la zona para dar con los sospechosos.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

