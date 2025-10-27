Tragedia en Limón: balacera acabó con la vida de una pareja dentro de un carro

Un doble crimen ocurrió este lunes en Limón. Las víctimas iban en el carro blanco de la derecha (Cortesía/Cortesía)

Una balacera que se produjo tarde de este lunes en Limón dejó a dos jóvenes asesinados.

El crimen se dio en el barrio Los Cangrejos, en Limón, se trata de un hombre y una mujer.

LEA MÁS: Cruz Roja halla con vida a doña Iris Ulloa, señora de 79 años que desapareció desde el sábado

Según información preliminar de las autoridades, los jóvenes fueron atacados a balazos cuando viajaban en el vehículo.

La Cruz Roja confirmó que ambos fallecieron de inmediato, de momento se desconocen los motivos del ataque.

LEA MÁS: El huracán Melissa sube a categoría máxima y su próximo destino preocupa mucho

La Fuerza Pública mantiene un operativo en la zona para dar con los sospechosos.