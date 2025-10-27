Cruz Roja halla con vida a doña Iris Ulloa, señora de 79 años que desapareció desde el sábado

Un verdadero milagro ocurrió la mañana de este lunes en Alvarado de Cartago, pues la Cruz Roja encontró con vida a doña Iris Ulloa, la señora de 79 años que estaba desaparecida desde la noche del pasado sábado.

La noticia fue confirmada por Geovanny Maroto, coordinador operativo regional de Cruz Roja, quien explicó que la señora fue ubicada por los rescatistas en esa misma zona.

LEA MÁS: Esto ocurrió con hombre que escapó de cárcel de menores y cuya casa fue rodeada por la Policía

Vecinos y cuerpos de rescate participaron en la búsqueda de la adulta mayor desaparecida en Santa Teresa de Capellades, localizada estable tras más de 24 horas extraviada. (Cruz Roja/Cortesía)

“Al ser aproximadamente las 9:30 a. m. de este lunes, se localiza con vida y en condición estable a una mujer adulta extraviada en el sector de Capellades”.

La Cruz Roja reveló que doña Iris se encontraba en una zona boscosa, sentada a la orilla de un árbol“.

LEA MÁS: Reunión en casa en Heredia terminó con un hombre muerto y una mujer herida

Fue estabilizada y trasladada en condición estable al centro médico”, agregó la Cruz Roja.

Doña Iris desapareció la noche del pasado sábado luego de que salió de su casa ubicada en el barrio Bajos de Abarca, en Santa Teresa de Capellades.

La señora fue llevada a un centro médico en condición estable. (Cruz Roja/Cortesía)

LEA MÁS: La promesa que hace hija de Ligia Faerron a un mes de su desaparición

Al ver que las horas pasaban y la señora no regresaba a su hogar, sus familiares decidieron interponer una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la cual dio pie al operativo de búsqueda.