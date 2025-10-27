Sucesos

Cruz Roja halla con vida a doña Iris Ulloa, señora de 79 años que desapareció desde el sábado

Doña Iris Ulloa desapareció luego de que saió de su casa

Por Adrián Galeano Calvo

Un verdadero milagro ocurrió la mañana de este lunes en Alvarado de Cartago, pues la Cruz Roja encontró con vida a doña Iris Ulloa, la señora de 79 años que estaba desaparecida desde la noche del pasado sábado.

La noticia fue confirmada por Geovanny Maroto, coordinador operativo regional de Cruz Roja, quien explicó que la señora fue ubicada por los rescatistas en esa misma zona.

Vecinos y cuerpos de rescate participaron en la búsqueda de la adulta mayor desaparecida en Santa Teresa de Capellades, localizada estable tras más de 24 horas extraviada.
Vecinos y cuerpos de rescate participaron en la búsqueda de la adulta mayor desaparecida en Santa Teresa de Capellades, localizada estable tras más de 24 horas extraviada. (Cruz Roja/Cortesía)

“Al ser aproximadamente las 9:30 a. m. de este lunes, se localiza con vida y en condición estable a una mujer adulta extraviada en el sector de Capellades”.

La Cruz Roja reveló que doña Iris se encontraba en una zona boscosa, sentada a la orilla de un árbol“.

Fue estabilizada y trasladada en condición estable al centro médico”, agregó la Cruz Roja.

Doña Iris desapareció la noche del pasado sábado luego de que salió de su casa ubicada en el barrio Bajos de Abarca, en Santa Teresa de Capellades.

Socorristas de la Cruz Roja trasladan a doña Iris Ulloa Vásquez, de 79 años, luego de ser localizada con vida en una zona boscosa de Capellades, Cartago.
La señora fue llevada a un centro médico en condición estable. (Cruz Roja/Cortesía)

Al ver que las horas pasaban y la señora no regresaba a su hogar, sus familiares decidieron interponer una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la cual dio pie al operativo de búsqueda.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

