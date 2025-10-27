La promesa que hace hija de Ligia Faerron a un mes de su desaparición

Al cumplirse un mes de la desaparición de Ligia Zulema Faerron Jiménez, quien fue víctima de un atroz femicidio en San Carlos, una de sus hijas le hizo una importante promesa y aseguró que no descansará hasta cumplirla.

Se trata de Estefany Ponce Faerron, quien por medio de una publicación en Instagram le dedicó un sentido mensaje a su mamá, quien desapareció el 26 de setiembre y cuyo cuerpo apareció enterrado en una finca en Florencia de San Carlos el pasado 15 de octubre.

La empresaria Ligia Faerron fue hallada sin vida en una finca en Javillos, en Florencia de San Carlos. (John Durán/La Nación)

“Hoy, un mes después, solo puedo prometerte que se busca justicia, que tu nombre no quedará en silencio y que tu memoria vivirá por siempre en nosotros. Te amo mucho con todo el corazón”, escribió la joven.

En esa misma publicación, Ponce dio a conocer el dolor que ella y su familia cargan tras el cruel crimen del que fue víctima su mamá.

“Hace un mes, el 26 de setiembre te arrebataron de este mundo de la forma más cruel e injusta, mami... y aunque el dolor fue y es insoportable, el 15 de octubre logramos encontrarte, tenía la fe y la esperanza de encontrarte sana y salva, pero no fue así, con el corazón y alma rota, solo pudimos despedirte con el amor inmenso que siempre te tuvimos.

“Tu ausencia duele en cada rincón, en cada silencio, en cada cosa que antes hacíamos juntas, No hay día que no piense en ti, que no te llore o que no te hable en mi mente”.

La muchacha aseguró que la presencia de su mamá sigue con ella en todo momento, pues Ligia sigue viva en sus recuerdos y cada una de las enseñanzas que le dejó.

“Aunque te arrebataron físicamente, nadie podrá borrar el amor infinito que nos une”.

Un hombre apellidado González, quien fue visto manejando el carro de Faerron, es señalado como el principal responsable de su muerte. El sospechoso se encuentra cumpliendo 6 meses de prisión preventiva.