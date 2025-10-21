Hija de Ligia Faerron habla por primera vez y da desgarrador mensaje en el funeral de su mamá

Por primera vez, una de las hijas de Ligia Zulema Faerron Jiménez habló tras el atroz homicidio de su mamá, y en el día de su funeral dio un desgarrador mensaje.

Se trata de Diana Ponce Faerron, quien por medio de un video, que fue compartido en Instagram por otra de sus hermanas, mostró el enorme dolor que siente por la injusta muerte de su mamá, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado miércoles enterrado en una finca en Florencia de San Carlos.

“Nuestra mamá, Ligia Faerron Jiménez, fue víctima de un acto atroz que le arrebató la vida. Ella era el corazón que latía en cada momento, la luz que iluminaba nuestro camino, la fuerza que nos enseñó a ser mejores.

LEA MÁS: Autopsia confirma la causa de la terrible muerte de Ligia Faerrón

“Nuestra mamá deja huellas profundas en quienes conocieron su generosidad, su alegría, su lucha por la justicia, su amor por la vida y la naturaleza, que permanecen en nosotros”.

La joven aprovechó el espacio para exigir justicia por el homicidio de su amada madre.

“Exigimos justicia plena y efectiva, no solo para el acto atroz que nos la arrebató, sino para todos los procesos en los que ella esté relacionada, que también merecen ser resueltos con equidad y transparencia”.

La empresaria Ligia Faerron fue hallada sin vida en una finca en Javillos, en Florencia de San Carlos. (John Durán/La Nación)

LEA MÁS: Familia y amigos de Ligia Faerrón vivirán este miércoles un día muy doloroso

Ponce aseguró que ella y el resto de su familia no descansarán hasta que se haga justicia por lo que le hicieron a su madre.

“Hacemos un llamado a la empatía y al respeto por la dignidad de nuestra madre, que su memoria nos inspire a proteger la vida de las mujeres y por una Costa Rica más segura y justa, donde su luz no sea olvidada”.

Este martes los seres queridos de Ligia le dieron el último adiós en una sentida ceremonia que se llevó a cabo en la iglesia católica San Juan Bosco, en Sabana Sur.

En medio de un día tan cargado de dolor para la familia el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el resultado preliminar de la autopsia médico-legal realizada a la Ligia Faerrón indica que la causa de su muerte habría sido asfixia.

El OIJ informó que ese es el único detalle que se puede revelar ya que las investigaciones por el caso siguen.

LEA MÁS: Sospechoso de asesinar a Ligia Faerron y enterrar su cuerpo en finca pasará 6 meses en la cárcel

Faerron desapareció desde el pasado 26 de setiembre y su cuerpo apareció el pasado miércoles enterrado en una finca en Javillos de Florencia.

El principal sospechoso del crimen es un hombre apellidado González López, de 29 años, quien está cumpliendo seis meses de prisión preventiva.