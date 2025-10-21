Familia y amigos de Ligia Faerrón vivirán este miércoles un día muy doloroso

Despedida Ligia Faerrón será este miércoles. (Cortesía/Cortesia)

Los familiares y allegados de Ligia Faerrón pasarán este miércoles un momento muy duro, sus cenizas serán veladas.

La despedida de doña Ligia empezará a las 11:30 de la mañana en Funerales Vida en Sabana, San José y el jueves le darán el último adiós con una misa en la iglesia San Juan Bosco en Sabana Sur a las 10 de la mañana.

Ligia Faerrón, de 53 años, fue reportada como desaparecida el 1 de octubre de 2025, tras haber sido vista por última vez en su casa en calle Lapas, San Carlos. Su vehículo apareció desmantelado en un taller, y su casa estaba revuelta, con cámaras apagadas, lo que generó sospechas de un posible crimen.

El 15 de octubre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontró su cuerpo enterrado en una finca en Javillos de Florencia, San Carlos, cerca de un vivero. La propiedad pertenece a la madrastra del principal sospechoso, un hombre de 29 años apellidado González López.

Allanamiento caso Ligia Faerron en San Carlos / Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El caso ha sido catalogado como un femicidio por la Fiscalía de San Carlos. González López está detenido y descuenta seis meses de prisión preventiva, investigado por el presunto delito de femicidio. Además, dos mujeres de apellidos Linares Rodríguez y su hija de apellidos Monterrey Linares fueron detenidas por presunto favorecimiento real, ya que, aparentemente, ocultaron información a las autoridades judiciales.