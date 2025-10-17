Ligia Faerron habría sido asesinada en su casa y sospechoso se habría llevado su cuerpo de forma atroz

(Redes sociales/Ligia Faerron. Foto Rede sociales.)

Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años, habría sido asesinada de forma despiadada dentro de su propia casa, en San Carlos, y posteriormente, su cuerpo habría sido trasladado de una forma terrible hasta la finca en la que fue enterrado.

Esa es una de las tesis que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en torno al caso de Faerron, el cual es catalogado como un femicidio.

Esa hipótesis nace del hecho de que el principal sospechoso del caso, un hombre apellidado González López, de 29 años, fue grabado por una cámara de seguridad saliendo de la casa de Ligia mientras cargaba algo pesado en una maleta, se presume que podría haberse tratado del cuerpo de la mujer.

“Lo que puedo decir a ciencia cierta es que se ve a ese sujeto sacando algo en una maleta, que es bastante pesado y que le costaba mucho maniobrarla, no le resultaba fácil trasladarla, que podría ser la señora, pero es parte de lo que estamos tratando de dilucidar”, explicó Randall Zúñiga, director del OIJ, a La Teja.

El cuerpo y la maleta fueron encontrados en una finca en Florencia de San Carlos. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Consultado sobre Faerron habría sido asesinada dentro de su casa, Zúñiga explicó que es una posibilidad que están manejando, esto pese a que cuando se allanó la casa de la mujer no se encontró ningún indicio que hiciera pensar que ahí se hubiera dado un crimen.

Según el director del OIJ, la mujer pudo haber sido asesinada en ese lugar sin que se diera un derramamiento de sangre, por ejemplo por medio de una asfixia, pero para determinar eso, aún deben esperar el resultado de la autopsia, para conocer con exactitud cuál fue la causa de muerte.

En cuanto a la maleta quemada que fue encontrada el pasado miércoles en una propiedad en Javillos de Florencia, mismo lugar donde estaba el cuerpo de Faerron, esta coincide con la que el sospechoso cargaba cuando fue grabado por la cámara de seguridad, por lo que se presume que fue de esa forma que González habría trasladado el cuerpo de Ligia hasta ese terreno.

Este viernes el Ministerio Público pidió un año de prisión preventiva contra el hombre como sospechoso de la desaparición y femicidio de Ligia.