Este es el desgarrador mensaje de los hijos de Ligia Faerron tras el hallazgo de su cuerpo

Ligia Zulema Faerron Jiménez de 53 años, estaba desaparecida desde el 26 de setiembre. (Foto: redes soc/Foto: tomada de redes sociales)

Los hijos de Ligia Zulema Faerron Jiménez, cuyo cuerpo fue encontrado este miércoles enterrado en una finca en San Carlos, rompieron el silencio con un desgarrador mensaje tras enterarse del trágico destino que tuvo su madre.Esto lo hicieron por medio de un comunicado que fue compartido por una de las hijas de Faerron, de 53 años, a través de su perfil de Instagram.

“Con profundo dolor en el corazón, queremos compartir que el cuerpo de nuestra amada madre, Ligia Faerron Jiménez, ha sido encontrado. Aunque nos embarga una tristeza inmensa, damos gracias a Dios porque, gracias a la fe y a la perseverancia, finalmente, pudimos dar con ella.

En estos momentos de tanto dolor y sensibilidad, nuestra familia se refugia en Dios, nuestro Salvador, buscando en Él la fortaleza y consuelo que solo su amor puede brindar”.

En ese mismo mensaje, los hijos de Ligia agradecieron el apoyo que recibieron durante estos días en los que vivieron una terrible angustia al no saber qué había pasado con su mamá, quien estaba desaparecida desde el 26 de setiembre. Además, hicieron un llamado a la justicia.

El cuerpo de Faerron fue encontrado en una finca en Javillos de Florencia, San Carlos. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Hoy, más que nunca, elevamos nuestras plegarias por el descanso eterno de nuestra madre y, con la misma fe que nos sostuvo, le pedimos que haga justicia con su mano poderosa y no permita que el mal quede impune”.

Los seres queridos de la empresaria pidieron “comprensión y respeto a nuestro espacio y silencio, mientras tratamos de asimilar esta dolorosa realidad y honrar su memoria con el amor y la paz que ella siempre nos enseñó”.

Los restos de Faerron fueron encontrados por agentes del OIJ a eso de las 11:30 a.m., enterrados en una finca en Javillos de Florencia, San Carlos, cerca de un vivero. Dicha propiedad pertenece a la madrastra del principal sospechoso, un hombre apellidado González López, de 29 años.

Randall Zúñiga, director del OIJ, informó que lograron confirmar que el cuerpo se trataba de Ligia debido a varios tatuajes.