Este es el ruego de la hija de Ligia Faerron, mamá desaparecida hace 18 días

Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años, cumple 18 días desaparecida y una de sus hijas realizó un ruego que quebranta a cualquiera.

El OIJ de San Carlos se mantiene en una vivienda en Javillo, San Carlos, desde tempranas horas de este martes 14 de octubre, en busca de indicios que lleven al paradero de esta madre de familia.

Ligia Zulema Faerron Jiménez de 53 años, está desaparecida desde el 26 de setiembre, las hijas de la empresaria piden ayuda para ubicarla. (Foto: redes soc/Foto: tomada de redes sociales)

Hallazgos en la vivienda mantienen la investigación activa

De momento han encontrado un anillo que pertenecía a Ligia Faerron y una maleta quemada.

“Solo tú sabes la verdad, Señor y hasta que no sea confirmada, seguiré creyendo que mi mamá volverá a casa.

Te pido, Padre, que la acompañes, la protejas y la envuelvas con luz divina.

“Si está viva, dale fuerza, consuelo y esperanza y si está en tus brazos, abrázala con el amor más puro y dame a mí y a mi familia la fortaleza para soportar lo que venga.

“No permitas que los rumores me roben la fe, porque confío en ti y en tu justicia. Sostén a mi familia con tu mano y guíanos hacia la verdad”, manifestó Estefanie Ponce Faerron, hija de Ligia Faerron.

Tres personas detenidas mientras continúa la búsqueda

Las autoridades utilizan perros adiestrados para dar con más pistas.

De momento hay tres personas detenidas: dos mujeres de apellidos Linares Rodríguez y su hija, apellidada Monterrey Linares, así como un hombre de apellido González López.

¿Cómo ayudar? Línea confidencial del OIJ

Ligia Faerron fue vista por última vez el 26 de septiembre, aunque el reporte al OIJ San Carlos llegó hasta el 1 de octubre.

Si usted ha visto a Ligia Faerron o sabe qué le pasó, puede llamar a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.