OIJ allana enorme propiedad y casa por caso de desaparición de Ligia Faerron

Ligia Zulema Faerron Jiménez, una empresaria de San Carlos, está desaparecida desde el 26 de setiembre. (Foto: /Foto: cortesía OIJ)

En estos momentos el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) están realizando dos allanamientos relacionados con el caso que se lleva por la desaparición de Ligia Zulema Faerron, de 53 años, de quien no se sabe nada desde el pasado 26 de setiembre.

LEA MÁS: OIJ registra casa de Ligia Faerron, madre que desapareció misteriosamente en San Carlos

Los operativos están en desarrollo y fueron confirmados por el Ministerio Público, el cual indicó que estos son dirigidos por la Unidad de Género de San Carlos.

“A esta hora se dirigen dos allanamientos relacionados con la desaparición de la señora Ligia Faerron”, confirmó la Fiscalía.

LEA MÁS: OIJ investiga si extraña desaparición de Ligia Faerron estaría relacionada con deudas que tenía

Según el Ministerio, uno de los operativos se concentra en una propiedad de 61.5 hectáreas, ubicada en Javillos de Florencia, San Carlos, mientras que el segundo allanamiento se realiza en una casa en Ciudad Quesada.

“La diligencia cuenta con el apoyo de la Unidad Canina y otros especialistas del OIJ”, agregó la Fiscalía.

De momento las autoridades no han dado a conocer si alguna persona fue detenida por la desaparición de Faerron.

Hace algunos días atrás el OIJ también allanó la casa de la mujer desaparecida, pero no encontraron nada importante para el caso.