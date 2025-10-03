OIJ registra casa de Ligia Faerrin, madre que desapareció misteriosamente en San Carlos

OIJ registra casas de mujer desaparecida en San Carlos. Foto Allan Jara/Facebook. (Facebook/OIJ registra casas de mujer desaparecida en San Carlos. Foto Allan Jara/Facebook.)

En estos momentos el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está registrando la casa de Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años, quien está desaparecida desde el pasado viernes.

El caso por la desaparición de Faerron está rodeado de misterio, sobre todo por el hecho de que su carro apareció en una venta de repuestos en Santa Rosa de la Palmera de San Carlos.

Al parecer, una persona llegó a vender el vehículo, el cual supuestamente estaba accidentado, para que fuera vendido en repuestos. Otra persona que compró el carro se enteró de que era de la mujer desaparecida y dio aviso a las autoridades.

De momento el OIJ no ha brindado información sobre que ha encontrado en la casa. Foto Allan Jara/Facebook. (Facebook/OIJ registra casas de mujer desaparecida en San Carlos. Foto Allan Jara/Facebook.)

La mañana de este viernes agentes del OIJ ingresaron a la casa en la que la señora estaba viviendo aproximadamente desde el mes de abril, ubicada en calle Lapas, en Ciudad Quesada, San Carlos.

Las labores realizadas por la Policía Judicial están centradas en buscas pistas o alguna evidencia que permita determinar qué pudo haber ocurrido con Faerron.

De momento, el OIJ no ha brindado mayor información y el paradero de la señora sigue siendo un misterio.