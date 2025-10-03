El desgarrador gesto del hermanito de Leandro Mangas con la esperanza de que le responda

Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, es el niño que cayó en una alcantarilla en Purral, de Goicoechea, y quien aún no aparece. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

El hermano menor de Leandro Mangas, el niño desaparecido tras caer en una alcantarilla en Purral, tuvo en las últimas horas un gesto que ha conmovido profundamente a su familia.

Es un bebé de 2 años que desde este jueves comenzó a gritar más seguido el nombre de su hermano Leandro, lo hace con la esperanza de escuchar una respuesta que nunca llega.

La familia, rota por la incertidumbre, cumple ya una semana sin noticias del pequeño y con el dolor de que la búsqueda seguirá solo por ellos y las personas que se les puedan unir.

Everilda Mangas, tía de Leandro, le dijo a La Teja, que también su hijo de 5 años juega como lo hacía con Leandro y habla como si estuviera con él.

“El bebé de dos años pasó ayer (jueves) una noche terrible, gritando por el hermanito, pasó llorando, una doctora nos dijo que puede ser de la misma tensión que tiene el niño.

“Yo soy la mamá de los otros dos chiquitos que mi hermana traía de la guardería y mi hijo de cinco años, siempre andaba jugando con Leandro y tuvo también una reacción que nos sorprendió mucho, porque jugaba con los juguetes y decía: ‘mirá Leandro, tal cosa’, como si estuviera jugando con su primo, esto no da más tristeza”, manifestó la tía.

Agregó que el hermano mayor de Leandro, otro niño de 8 años, se mantiene callado y triste.

El bebé pide ir al hueco (alcantarilla) señalando que ahí está Leandro, todos estos escenarios con los niños de la familia los golpea.

La mañana de este viernes 3 de octubre, la mamá de Leandro, María Lourdes Mangas, fue llevada a una cita con una psicóloga, la llevó una maestra de la guardería a la que asistía Leandro.

La familia pide que no los dejen solos, tienen la esperanza de encontrarlo.

“Todos los días y a cada rato hacemos oraciones, la fe no se debe perder, aunque veamos las cosas difíciles como el hecho de que dieran por terminada la búsqueda, nosotros seguimos con la esperanza.

“Va a encontrar extraño esto que le digo, pero nosotros hasta guardamos la esperanza de encontrarlo vivo, aunque algunas personas no nos entiendan”, dijo la tía.

Dolorosa noticia para la familia de Leandro Mangas

La familia de Leandro Mangas, de 5 años, enfrentan un momento difícil al cumplirse una semana de la desaparición del menor.

Israel Mangas, tío del niño le dijo a La Teja, que pese a que la Cruz Roja dio por finalizada la búsqueda, ellos no se van a rendir.

“Llegaron y nos dijeron que solo hasta este jueves iban a buscar, nosotros tenemos la fe en Dios y no podemos rendirnos, darnos por vencidos, gracias a Dios hay personas que se nos unen en la búsqueda”, expresó el tío.

Los rescatistas buscaron a Leandro en alcantarillas, en el río Torres, el Tiribí, el Virilla, también en las represas y en el río Tárcoles.

Minyar Collado, de la Cruz Roja, señaló que hicieron observación con drones en la partes altas de estos sectores.

Busqueda de Leandro Mangas, el niño de 5 años, desaparecido al caer en una alcantarilla en Purral, Goicoechea, la Cruz Roja se mantiene en el río Tárcoles. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

LEA MÁS: Vecino relata el momento de angustia en el que mamá de Leandro Mangas trató de rescatarlo

Leandro Mangas, regresaba de la guardería cuando cayó en la alcantarilla en Purral de Goicoechea. Foto: Israel Mangas (Israel Mangas/Israel Mangas)

LEA MÁS: Quinto día de búsqueda de Leandro Mangas, niño desaparecido en alcantarilla de Purral

El pequeño cayó en una alcantarilla que da al río Torres y este se une con el río Tiribí, desemboca en el río Virilla y este caudal con otros afluentes se une al río Tárcoles.

Leandro fue visto por última vez el viernes 26 de setiembre, a las 6:25 p. m. cuando regresaba de la guardería junto con sus hermanos y primos, así como la mamá de él; Leandro cayó a la alcantarilla justo cuando llovía en la zona.

LEA MÁS: Hallan capa de Leandro Mangas, niño desaparecido en alcantarilla de Purral