Hombre que despedazaba bolsas de basura y dejaba aceras hechas un caos recibió su merecida lección

Los actos del hombre quedaron grabados en una cámara. Foto Randall Picado/Facebook. (FAcebook/Hombre que rompía bolsas de basura en Ciudad Quesada. Foto Randall Picado/Facebook.)

Comerciantes y vecinos de Ciudad Quesada, en San Carlos, tenían varios días de encontrarse con aceras llenas de basura por culpa de un hombre que andaba rompiendo bolsas de basura, dejando desechos tirados por todo lado.

Ante las múltiples denuncias, la Fuerza Pública se puso manos a la obra para ubicar a este sujeto y darle una merecida lección.

El caso fue dado a conocer por Randall Picado, director de la Fuerza Pública de esa zona.

“Tenemos días en que los comerciantes y vecinos de Ciudad Quesada nos denuncian que una persona habitante de la calle pasa en las noches por el frente de sus negocios y en su afán de buscar materiales o productos que vender, abre las bolsas de basura apiladas en las aceras, vertiendo y esparciendo la basura en la vía pública. Luego se retira dejando las aceras intransitables y con gran contaminación y afectación a la salud pública”.

Al hombre le tocó recoger toda la basura que dejó tirada en las calles y aceras. Foto Randall Picado/Facebook. (FAcebook/Hombre que rompía bolsas de basura en Ciudad Quesada. Foto Randall Picado/Facebook.)

Ante esta situación la Fuerza Pública se dio a la tarea de localizar al sujeto y tras encontrarlo los uniformados lo llevaron a que observara el daño que estaba haciendo, pero la lección no terminó ahí.

“Tras concientizarlo recogió la basura y la depositó en las bolsas, como debe ser. Esperamos que no se repitan estas conductas”, agregó Picado.