Investigan si hombre asesinado a golpes en San Sebastián sería supuesto ladrón que intentaba huir

Los hechos ocurrieron en Jardines de Cascajal, en San Sebastián. Foto Archivo.

Las autoridades investigan si un hombre que sufrió una terrible paliza que terminó costándole la vida sería un aparente ladrón que, al parecer, intentó darse a la fuga tras ser sorprendido.

LEA MÁS: Biólogo mexicano narra aterrador ataque de tiburón en isla del Coco: “Toda mi cabeza estaba dentro de su boca”

Los hechos ocurrieron a eso de las 8 p.m. de este jueves en Jardines de Cascajal, en San Sebastián, San José, lugar desde el cual, la Cruz Roja recibió la alerta sobre un hombre herido de gravedad por una agresión.

Según el reporte de la Benemérita, personal paramédico se presentó a la escena, pero al revisar al hombre determinaron que ya no había nada que hacer por él.

LEA MÁS: Encuentran con vida a muchacha extranjera que fue arrastrada por el río más de un kilómetro

“Se aborda a un hombre herido por agresión (golpes), este ya se presentaba sin signos vitales”, señaló la Cruz Roja.

De momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni una versión oficial sobre lo sucedido.

LEA MÁS: Sanguinario crimen en media calle y a plena luz del día causa terror entre vecinos

Sin embargo, de forma extraoficial trascendió una versión que señala que el hombre, al parecer, habría sido sorprendido robando dentro de una casa, por lo que habría tratado de darse a la fuga, pero fue atacado por varias personas. Esta versión no ha sido confirmada por la Policía Judicial.