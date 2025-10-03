Sanguinario crimen en media calle y a plena luz del día causa terror entre vecinos

El crimen ocurrió en barrio María Auxiliadora, en Aserrí. Foto Waze Costa Rica. (Facebook/El crimen ocurrió en barrio María Auxiliadora, en Aserrí. Foto Waze Costa Rica.)

Una tranquila calle en Aserrí, San José, se convirtió en escenario de un sanguinario crimen, pues en ese sitio un hombre perdió la vida tras ser víctima de un salvaje ataque.

Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron en horas de la tarde de este jueves en barrio Auxiliadora, cuando, por circunstancia que no son claras, se dio un aparente altercado entre dos hombres.

Según la versión preliminar que se investiga, uno de los sujetos habría sacado una especie de cuchillo y sin pensarlo dos veces se abalanzó contra el otro hombre, apuñalándolo en múltiples ocasiones.

Imágenes que circulan en redes, las cuales no publicaremos por respeto a los seres queridos del ahora fallecido, muestran como el cuerpo del hombre quedó tendido a la orilla de la calle en posición fetal.

Para cuando los cuerpos de emergencia se presentaron al sitio ya no había nada que hacer por el sujeto, cuya identidad aún no ha sido dada a conocer.

De forma extraoficial trascendió que, al parecer, la Fuerza Pública detuvo a un sospechoso, al que le habrían decomisado un cuchillo de cocina de gran tamaño, pero de momento esto no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.