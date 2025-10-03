Así rescataron a un hombre que estaba privado de libertad

Un operativo en El Tejar de El Guarco, en Cartago, permitió el rescate de un hombre. Foto: José Cordero/Ilustrativa (Jose Cordero/José Cordero)

Las autoridades judiciales rescataron a un hombre a quien lo tenían privado de libertad en Cartago.

El OIJ confirmó que el operativo lo realizaron en El Tejar de El Guarco, en Cartago, este miércoles en la tarde.

“Se recibió información confidencial que indicaba que una persona estaba siendo retenida en un búnker.

“Por este motivo, se realizaron las diligencias de investigación correspondientes, lo que permitió obtener la ubicación exacta, por lo que se procedió a coordinar con las autoridades judiciales correspondientes, se ejecutó el allanamiento, logrando el rescate de un hombre que se encontraba privado de libertad”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

El caso sigue bajo investigación para ubicar y detener a los sospechosos responsables de este delito.