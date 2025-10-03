Sucesos

Así rescataron a un hombre que estaba privado de libertad

Ahora las autoridades buscan a los sospechosos de privar de su libertad al hombre

Por Alejandra Morales
12/09/2025, San José, Tibas, León XIII, Allanamientos para capturar a los sospechosos de cometer el asesinato del militar nicaraguense Roberto Samcam, en el allanamiento estuvo el director del OIJ Randall Zúñifa y el fiscal general de la república Carlo Diaz.
Un operativo en El Tejar de El Guarco, en Cartago, permitió el rescate de un hombre. Foto: José Cordero/Ilustrativa (Jose Cordero/José Cordero)

Las autoridades judiciales rescataron a un hombre a quien lo tenían privado de libertad en Cartago.

El OIJ confirmó que el operativo lo realizaron en El Tejar de El Guarco, en Cartago, este miércoles en la tarde.

“Se recibió información confidencial que indicaba que una persona estaba siendo retenida en un búnker.

“Por este motivo, se realizaron las diligencias de investigación correspondientes, lo que permitió obtener la ubicación exacta, por lo que se procedió a coordinar con las autoridades judiciales correspondientes, se ejecutó el allanamiento, logrando el rescate de un hombre que se encontraba privado de libertad”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

El caso sigue bajo investigación para ubicar y detener a los sospechosos responsables de este delito.

Rescate de un hombre en El Tejar, Cartago
rescatan a un hombre privado de libertadOIJ de CartagoEl Tejar de El Guarco
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

