Vecina hizo desgarrador descubrimiento al pasar cerca de lote baldío en San Carlos

El cuerpo de la mujer estaba dentro de un lote baldío en Ciudad Quesada. Foto La Región/Facebook. (FAcebook/El cuerpo de la mujer estaba dentro de un lote baldío en Ciudad Quesada. Foto La Región/Facebook.)

Una vecina de San Carlos, en Alajuela, quedó con el corazón en la mano tras pasar cerca de un lote baldío, pues al mirar al interior de este hizo un descubrimiento que la dejó en shock.

Dentro del mencionado terreno la vecina observó el cuerpo de una mujer, por lo que sin pensarlo dos veces dio aviso a las autoridades.

El hecho fue confirmado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que el hallazgo se dio pasadas las 5:30 p.m. de este jueves en la localidad de Santa Fe de Ciudad Quesada, en San Carlos.

“En apariencia, una vecina de la localidad observa en un lote baldío lo que aparentemente, podría ser el cuerpo de una persona, por lo que alerta a las autoridades. Agentes se presentan al sitio y corroboran los hechos”, detalló el OIJ.

La Policía Judicial indicó que, de momento, no han podido identificar a la mujer, solo saben que tendría unos 53 años. También mencionaron que, de forma preliminar, la ahora fallecida no presentaba signos de violencia.

Aunque el OIJ no ha identificado a esta mujer, desde la noche del jueves varios vecinos de la zona hablan de que podría tratarse de una mujer apellidada Ruiz, quien está desaparecida desde la semana pasada.