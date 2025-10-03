Muchacho de 18 años queda en condición crítica tras ataque a balazos en Alajuela

El muchacho fue llevado al hospital de Alajuela. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

La vida de un muchacho de apenas 18 años está pendiendo de un hilo tras ser víctima de un salvaje ataque la noche de este jueves en Alajuela.

La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de las 7:50 p.m. en el sector de Rincón de Herrera, en La Guácima de Alajuela, desde donde fueron alertados por una persona herida a consecuencia de una balacera.

LEA MÁS: Sanguinario crimen en media calle y a plena luz del día causa terror entre vecinos

Una ambulancia se desplazó al sitio y ahí los paramédicos atendieron al muchacho, el cual presentaba múltiples impactos de bala en distintas partes de su cuerpo.

El joven, cuya identidad no se dio a conocer, fue trasladado en condición crítica al hospital San Rafael de Alajuela.

LEA MÁS: Biólogo mexicano narra aterrador ataque de tiburón en isla del Coco: “Toda mi cabeza estaba dentro de su boca”

Baleado en Cartago

Otro hecho similar ocurrió en Cartago una hora antes, cuando un hombre también fue atacado a balazos.

LEA MÁS: Encuentran con vida a muchacha extranjera que fue arrastrada por el río más de un kilómetro

La situación ocurrió en el sector de Cot, en Oreamuno de Cartago, a eso de las 6:18 p.m.

El hombre presentaba varios balazos en sus piernas, por lo que fue llevado en condición crítica al Hospital Max Peralta.