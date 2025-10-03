Sucesos

Muchacho de 18 años queda en condición crítica tras ataque a balazos en Alajuela

El joven de 18 años fue llevado a un centro médico en una condición crítica

Por Adrián Galeano Calvo
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El muchacho fue llevado al hospital de Alajuela. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

La vida de un muchacho de apenas 18 años está pendiendo de un hilo tras ser víctima de un salvaje ataque la noche de este jueves en Alajuela.

La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de las 7:50 p.m. en el sector de Rincón de Herrera, en La Guácima de Alajuela, desde donde fueron alertados por una persona herida a consecuencia de una balacera.

Una ambulancia se desplazó al sitio y ahí los paramédicos atendieron al muchacho, el cual presentaba múltiples impactos de bala en distintas partes de su cuerpo.

El joven, cuya identidad no se dio a conocer, fue trasladado en condición crítica al hospital San Rafael de Alajuela.

Baleado en Cartago

Otro hecho similar ocurrió en Cartago una hora antes, cuando un hombre también fue atacado a balazos.

La situación ocurrió en el sector de Cot, en Oreamuno de Cartago, a eso de las 6:18 p.m.

El hombre presentaba varios balazos en sus piernas, por lo que fue llevado en condición crítica al Hospital Max Peralta.

