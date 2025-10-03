OIJ investiga si extraña desaparición de Ligia Faerron estaría relacionada con deudas que tenía

Ligia Zulema Faerrón Jiménez cumple casi una semana desaparecida. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene dos líneas de investigación con relación a la extraña desaparición de Ligia Zulema Faerron Jiménez, una empresaria de 53 años de la que no se sabe nada desde el pasado jueves.

Así lo confirmó a La Teja Randall Zúñiga, director del OIJ, quien explicó que una de esas líneas tiene que ver con un tema relacionado con aparentes deudas que tenía Faerron.

“Hay dos líneas abiertas, una en torno a que algo físico le pudo haber sucedido y la otra tiene razón a las deudas económicas que haya tenido que enfrentar su pago”, detalló Zúñiga.

El director del OIJ indicó que, de momento, no pueden descartar que algo le haya ocurrido a la señora, pero señaló que usualmente cuando las personas tienen muchas deudas lo que hacen es huir o no estar en un mismo lugar para no tener que saldar la deuda.

Allanamiento en la casa de Faerron en San Carlos

La mañana de este viernes el Ministerio Público y el OIJ allanaron la casa de Faerron ubicada en calle Lapas, en Ciudad Quesada de San Carlos, con el propósito de obtener pistas sobre qué habría ocurrido con ella.

“Hasta este momento, el caso se tramita contra ignorado, es decir, no hay personas vinculadas con el hecho. El caso se mantiene en investigación, dentro de la causa 25-007889-0059-PE”, indicó la Fiscalía.

Misterio por el carro hallado en venta de repuestos

El caso por la desaparición de Faerron está rodeado de misterio, sobre todo por el hecho de que su carro apareció en una venta de repuestos en Santa Rosa de la Palmera de San Carlos.

Al parecer, una persona que era cercana a ella tuvo un accidente en ese vehículo y en lugar de regresarlo a su casa decidió venderlo a ese negocio.

Otra persona que compró el carro se enteró de que era de la mujer desaparecida y dio aviso a las autoridades.

Luis Ricardo Ponce Faerron, hijo de Ligia, comentó a medios regionales de San Carlos que la casa en la que su mamá vivía desde enero contaba con cámaras de seguridad las cuales, al parecer, fueron desconectadas después de su desaparición.