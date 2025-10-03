Bomberos aún no puede descartar que mortal incendio en hotel Oriente en San José haya sido provocado

Cinco personas murieron en el incendio en el hotel oriente en San José. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Las autoridades siguen investigando todas las circunstancias que mediaron en el voraz incendio ocurrido este jueves en el hotel Oriente, en el centro de San José, en el cual cinco personas perdieron sus vidas.

Desde este jueves varios de los sobrevivientes señalaron que, al parecer, las llamas iniciaron en la habitación 51, donde una persona a la que nunca habían visto, en apariencia, estaba quemando algo.

Ante esta situación surgió la interrogante de si ese mortal incendio pudo haber sido provocado.

Varias hipótesis

La Teja consultó a Allen Moya, jefe de la Unidad de Investigación de Bomberos, sobre la posibilidad de que alguna persona pudiera haber provocado el siniestro.

“Hay varias versiones, depende con quién se hable, es parte de la información que hemos recabado, junto con videos, las marcas de comportamiento del fuego y posteriormente con todo lo que se recolecta en el campo se hacen hipótesis.

“La principal causa de incendio son los sistemas y aparatos eléctricos, entonces probablemente esa va a ser una de la hipótesis, también habría que ver si estaban cocinando o usando candelas o velas, también se valora la opción de que pudo haber sido provocado, pero todo esto se analiza dependiendo de la información que se tenga”, explicó.

El OIJ aún no ha podido identificar a las víctimas del incendio en el hotel Oriente en San José. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Moya fue claro al decir que hasta este momento no pueden descartar ni confirmar que el incendio haya sido provocado, pues deben recolectar más indicios e información.

Zona de origen del fuego

El especialista indicó a grandes rasgos que ya determinaron la zona de origen del fuego, que fue en la parte suroeste de la estructura, por lo que lo siguientes es encontrar el punto exacto y averiguar la causa.

La alerta por el incendio se dio a las 2:33 de la madrugada del jueves, a 50 metros del Mercado Borbón. El hotel ocupaba el segundo y tercer piso de un edificio, en la primera planta hay varios locales comerciales que no sufrieron daños.

Héctor Chaves, director de Bomberos, aseguró que la alerta del incendio fue tardía, desconocen las razones, ya que cuando ellos llegaron, el fuego se encontraba demasiado avanzado.

El OIJ informó que aún no han podido identificar a las personas fallecidas, pues sus cuerpos se encontraban muy quemados.