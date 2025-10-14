Joven madrugó para llegar temprano a su primer día de trabajo y murió de la forma más dolorosa

David Gerardo Anchía Villalobos, de 31 años, estaba emocionado por su primer día de trabajo, lamentablemente, mientras se dirigía al lugar, sufrió un accidente que le provocó una muerte trágica y dolorosa.
Anchía viajaba en moto y fue víctima de un accidente en carretera, en el que un carro lo chocó. Las heridas resultaron ser incompatibles con la vida.
LEA MÁS: Chocó contra un camión, estuvo 22 días en coma y hoy lucha por caminar... ¡Nelson es un guerrero!
Wendy González, cuñada de David, le dijo a La Teja que su ser querido estaba emocionado por la oportunidad laboral, y desde las tres de la mañana de este domingo 12 de octubre se levantó para alistarse y llegar temprano.
“Él se despidió de mi hermana, ella le alistó el almuercito y todo. Él se fue muy ilusionado, mi hermana recuerda que desde las 3 de la mañana él estaba despierto porque tenía una ilusión grandísima, pues hacía 22 días se había quedado sin trabajo y le había salido esta oportunidad”, expresó González.
LEA MÁS: ¿Recuerda al Bruce Willis tico? Ya han pasado 10 años desde cuando sobrevivió a 91 balazos y revive su historia
Le faltaban 10 minutos para llegar al trabajo
David entraba a las 6 a.m. a trabajar como guarda del nuevo KFC de San Roque de Ciudad Quesada, y al no llegar fue de la propia empresa que llamaron para preguntar por qué no se había presentado.
“Llamaron a la mamá de David y también a mi hermana, comenzaron a escribirle y llamarlo y él siempre contestaba. Mi hermana me decía que ella tenía un mal presentimiento, que algo había ocurrido y luego fue que confirmamos lo peor”, manifestó la cuñada.
La tragedia sucedió en La Marina de San Carlos y le faltaban escasos 10 minutos para llegar al trabajo, tras haber salido de Aguas Zarcas.
Trascendió que al conductor del carro le realizaron la alcoholemia y esta habría dado positiva.
LEA MÁS: Grave accidente en el Cerro de la Muerte deja seis personas heridas