Grave accidente en el Cerro de la Muerte deja seis personas heridas

Un grave choque en el Cerro de la Muerte dejó 10 heridos, seis en condición delicada (Cortesía/Cortesía)

Un grave accidente de tránsito, la tarde de este sábado, en el Cerro de la Muerte, es atendido por la Cruz Roja. Por el momento, se reportan al menos 10 heridos, seis de ellos serán trasladados al hospital.

Según confirmó Mariano Gómez, vocero de la Cruz Roja, el accidente involucra a tres vehículos y se registró en San Isidro de El General, en Pérez Zeledón.

“En este momento se reportan diez pacientes en el sitio. Nuestras unidades se encuentran valorando las condiciones de cada uno”, explicó Gómez.

La Benemérita amplió que seis pacientes tienen lesiones que requieren atención urgente, mientras que cuatro de ellos no quieren ser llevados a un centro médico.

La Benemérita institución envió múltiples ambulancias y unidades de rescate debido a la magnitud del accidente.

Noticia en desarrollo.