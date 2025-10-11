Aparatoso choque contra puente deja a tres jóvenes muy graves

La Cruz Roja despacho varias unidades para atender el accidente en Bagaces. Foto: Cruz Roja Costarricense

Un accidente dejó a siete personas afectadas, las más graves son jóvenes, el choque ocurrió este sábado en Guanacaste.

Según la Cruz Roja, el accidente se dio sobre el puente Río Blanco en Bagaces, cuando un vehículo chocó contra la baranda del puente.

La Benémerita detalló que tres de los pacientes se encuentran en condición crítica: una joven de 14 años y dos hombres de 17 y 19 años, quienes fueron trasladados de inmediato a la Clínica de Bagaces.

Además, una mujer de 19 años fue trasladada en condición urgente al mismo centro médico.

Carlos Novoa, vocero de la Cruz Roja, explicó que los otros tres pacientes, que se encuentran en condición estable, decidieron no ser trasladados a un hospital.

Para atender la emergencia, la Benemérita movilizó cuatro unidades, las causas del accidente están en investigación.