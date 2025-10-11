Hombre sufrió trágica muerte al caer en un charco mientras trabajaba

Un lamentable caso ocurrió la mañana de este sábado en una finca en Guanacaste luego de que un hombre falleció al caer en un charco.

Un hombre murió al caer en un charco en una finca. Foto: Cruz Roja Costarricense

La Cruz Roja informó que ellos fueron alertados de la emergencia por medio del 911, por lo que enviaron una ambulancia hasta la finca, ubicada en las Juntas de Abangares.

Carlos Novoa, vocero de la Cruz Roja, explicó que presumen que el hombre de 40 años sufrió una convulsión y cayó en el charco, por lo que quedó sumergido.

Cuando las personas que estaban en el sitio lo encontraron, ya no respondía.