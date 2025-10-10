Esto dijo el esposo de mujer sospechosa de matar a otra en riña por bullying entre hijos

El crimen se dio cerca de la escuela y habría sido por bullying entre los hijos. (Cortesía/Cortesia)

El esposo de la mujer detenida como sospechosa del homicidio ocurrido este jueves en La Guaira de Guácimo, rompió el silencio y asegura que su esposa tenía tiempo de tratar de proteger a su hija, quien supuestamente era víctima de bullying en la escuela del barrio.

La detenida es una mujer de apellido Chavarría, quien fue aprehendida por la Fuerza Pública poco después de la tragedia. La víctima mortal es una mujer de apellido Cruz, de 53 años, madre de cinco hijos, quien murió tras recibir ocho puñaladas.

El crimen se dio a escasos metros de la escuela donde estudian los hijos de ambas familias, un sitio donde, según los vecinos, ya se sentía la tensión entre las dos mujeres desde hacía varias semanas.

“El niño de ella tenía atentados contra mi niña ahí en la escuela. Le pegaba, la pateaba y ya se había hablado con el director y las maestras. De hecho, la señora se enojó porque le llamaron la atención, y desde ahí empezó a venir a buscar problemas”, contó el esposo de la sospechosa a Telenoticias.

“Mi hija estaba jugando y ese mismo día el chiquito la golpeó en el estómago. Estuvo todo el día vomitando, no podía comer. Mi esposa ya estaba cansada de tanto acoso y amenazas”, aseguró el hombre.

Según él, su esposa había acudido al centro educativo para reportar el supuesto acoso escolar que su hija sufría por parte del hijo de la fallecida, pero lejos de resolverse el conflicto, las cosas empeoraron entre ambas mujeres.

La sospechosa fue detenida y pasada a Flagrancia. Foto: MSP (Cortesía/Cortesia)

“Esa señora vino varias veces a gritar, no fue la primera vez ayer. Ella ya había venido cuatro o cinco veces a buscar pleito. Hasta las personas que recogen a los chiquitos en la escuela pueden dar fe de eso”, aseguró.

El hombre relató que la fallecida había amenazado a su esposa en varias ocasiones.

“Le decía que la iba a golpear, que conocía gente peligrosa y que le podían hacer daño a ella y a los hijos. Mi esposa tenía miedo, por eso trataba de no salir cuando esa señora venía”, agregó.

La versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indica que la víctima llegó en una bicimoto hasta la casa de la sospechosa, a escasos metros de la escuela, la instó a salir y se dio una riña en la acera.

Ambas mujeres terminaron peleando en la acera, hasta que Chavarría presuntamente apuñaló a Cruz Saborío, quien murió en el lugar.

La mujer detenida se encuentra ahora a las órdenes del Tribunal de Flagrancia de Limón, mientras el OIJ continúa recolectando pruebas y testimonios para esclarecer el caso.

En el barrio hay mucha consternación por lo ocurrido.

En La Teja hemos tratado de comunicarnos con la familia de la víctima, pero no han dado respuestas a nuestras llamadas ni mensajes.