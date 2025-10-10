Sospechosa de asesinar a mujer por supuesto bullying entre sus hijos la habría apuñalado 8 veces

Una pelea entre dos madres de estudiantes acabó con la vida de una de ellas (Cortesía/Cortesia)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló un impactante detalle sobre la mortal riña que dos madres protagonizaron este jueves frente a una escuela en Guácimo de Limón, la cual terminó cobrando la vida de una de ellas.

El enfrentamiento se dio entre una mujer de apellido Chavarría, de 33 años, y María Danila Cruz, de 53, siendo esta última quien falleció en el sitio. Al parecer, la riña se dio a raíz de una supuesta situación de bullying entre los hijos de ambas mujeres.

Este viernes el OIJ, por medio de su oficina de prensa, confirmó que Cruz falleció a consecuencia de un ataque con un arma blanca, pero lo más impactante fue la cantidad de heridas que recibió.

“En vía pública se presenta la riña entre dos mujeres y en un momento dado una de estas presuntamente saca un arma blanca y, en apariencia, hiere en al menos ocho ocasiones a la ahora fallecida”, señaló el OIJ.

La víctima, quien era vecina de la comunidad, acababa de dejar a su hijo menor en el centro educativo cuando fue atacada por la otra mujer.

Al parecer, ambas quedaron de verse en ese sitio para hablar sobre lo que estaba ocurriendo con sus hijos.

Tras el ataque, la Fuerza Pública desplegó un operativo en la zona y logró detener a la presunta agresora, quien fue entregada al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Por su parte, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) asumió la custodia de los hijos menores de ambas mujeres.