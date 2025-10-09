Riña entre dos madres por bullying entre hijos termina en tragedia en Guácimo

El crimen ocurrió a pocos metros de un centro educativo en La Guaira de Guácimo, Limón. (Cortesía/Cortesia)

Una riña entre dos mujeres por una aparente situación de bullying entre sus hijos que son escolares, dejó como resultado la muerte de una de ellas en La Guaira, en Guácimo de Limón, este jueves.

El crimen ocurrió en las cercanías de la escuela.

Al parecer, una de las mamás de apellido Cruz, de 53 años, acababa de dejar a uno de sus cinco hijos en la escuela, cuando fue atacada por la otra mujer, con quien discutió por varios minutos y, posteriormente, le clavó un cuchillo en el tórax.

Luego del ataque, los oficiales de la Fuerza Pública desplegaron un operativo en la zona y lograron ubicar a la presunta agresora, una mujer de apellido Chavarría Zúñiga, de 33 años, quien fue entregada al OIJ.

Oficiales de la Fuerza Pública capturaron a la sospechosa poco después del ataque. (Cortesía/Cortesia)

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó la detención y aseguró que los oficiales actuaron rápidamente para evitar que la sospechosa huyera del sitio.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se hizo cargo de los hijos de ambas mujeres.

Según trascendió, las mujeres ya habían discutido con anterioridad por el mismo tema.

El caso permanece en investigación por parte de las autoridades judiciales.