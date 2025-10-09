Sucesos

Riña entre dos madres por bullying entre hijos termina en tragedia en Guácimo

Una riña entre dos madres de familia por un presunto caso de bullying escolar terminó en tragedia en La Guaira de Guácimo

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Una pelea entre dos madres de estudiantes acabó con la vida de una de ellas
El crimen ocurrió a pocos metros de un centro educativo en La Guaira de Guácimo, Limón. (Cortesía/Cortesia)

Una riña entre dos mujeres por una aparente situación de bullying entre sus hijos que son escolares, dejó como resultado la muerte de una de ellas en La Guaira, en Guácimo de Limón, este jueves.

El crimen ocurrió en las cercanías de la escuela.

Al parecer, una de las mamás de apellido Cruz, de 53 años, acababa de dejar a uno de sus cinco hijos en la escuela, cuando fue atacada por la otra mujer, con quien discutió por varios minutos y, posteriormente, le clavó un cuchillo en el tórax.

LEA MÁS: Cuñado es sospechoso de asesinar a hombre de puñalada en la cara; ataque quedó grabado con celular

Luego del ataque, los oficiales de la Fuerza Pública desplegaron un operativo en la zona y lograron ubicar a la presunta agresora, una mujer de apellido Chavarría Zúñiga, de 33 años, quien fue entregada al OIJ.

Una pelea entre dos madres de estudiantes acabó con la vida de una de ellas
Oficiales de la Fuerza Pública capturaron a la sospechosa poco después del ataque. (Cortesía/Cortesia)

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó la detención y aseguró que los oficiales actuaron rápidamente para evitar que la sospechosa huyera del sitio.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se hizo cargo de los hijos de ambas mujeres.

LEA MÁS: Registros dentales confirmaron el peor desenlace para Gringotico

Según trascendió, las mujeres ya habían discutido con anterioridad por el mismo tema.

El caso permanece en investigación por parte de las autoridades judiciales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
guácimohomcidio escuelalimónbullying
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.