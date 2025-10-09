Cuñado es sospechoso de asesinar a hombre de puñalada en la cara; ataque quedó grabado con celular

Óscar Antonio Ortiz, de 24 años, el joven que murió de una puñalada en la cara, habría sido atacado por su propio cuñado. Foto: Diego Ortiz para La Teja (Diego Ortiz para La Teja/Diego Ortiz para La Teja)

Óscar Antonio Ortiz, de 24 años, el joven que murió de una puñalada en la cara, habría sido atacado por su propio cuñado.

Así lo confirmó Diego Ortiz, hermano de Óscar quien presenció el violento ataque, que además quedó grabado en un celular.

El atroz hecho quedó grabado con la cámara de un celular en Rincón de Cacao, en Tambor de Alajuela, la tarde de este miércoles 8 de octubre.

LEA MÁS: OIJ confirma detención de dos hombres y dos mujeres ligados con desaparición y posible homicidio de Gringotico

La víctima de apellido Ortiz, de 24 años, fue atacada en Rincón de Cacao, en Tambor de Alajuela. Fotografía: José Cordero/Ilustrativa (José Cordero)

Diego asegura que el problema comenzó porque Óscar solo aconsejaba a su hermana mayor y al novio de ella para que no consumieran droga, y así cuidaran al hijo de 2 años de su hermana.

“Esto generó el problema, hubo amenazas por mensajes y luego se dieron a golpes y como mi hermano le estaba ganando, él (cuñado) sacó el puñal y lo hirió de muerte”, exclamó Diego, cuando iba camino a la morgue por este hecho.

Este caso es investigado por el OIJ de Alajuela.

“Se dio una riña entre dos hombres en el que uno de ellos sacó un puñal e hirió a la víctima en la cara, fue llevada en un carro particular al hospital San Rafael de Alajuela, donde falleció”, señalaron en el OIJ.

En el video, que circuló en redes sociales, se ve que junto a la víctima y al agresor había otros hombres, quienes intentaron evitar la agresión; sin embargo, en determinado momento el hombre atacó sin piedad al otro, que recién recogía una gorra. Por respeto a la familia, La Teja no difunde las violentas imágenes.

El sospechoso fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública y llevado al Ministerio Público.

LEA MÁS: Tica y chileno que murieron junto con hija en accidente en Chile forjaron su historia de amor enviándose cartas

LEA MÁS: Así fue la vida de la profesora costarricense que murió con su hija y esposo en Chile