OIJ confirma detención de dos hombres y dos mujeres ligados con desaparición y posible homicidio de Gringotico

Cuatro personas fueron detenidas como sospechosas de la desaparición y posible homicidio de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como “Gringotico”, de 71 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio un importante avance en el caso por la desaparición y posible homicidio de Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años, mejor conocido como Gringotico.

Randall Zúñiga, director del OIJ, informó que este miércoles la Policía Judicial detuvo a cuatro personas que estarían ligadas con el caso de Vargas, quien fue visto por última vez el 12 de setiembre en Carrizal de Alajuela. El pasado sábado las autoridades encontraron un cuerpo enterrado que se presume sería del Gringotico.

“OIJ de Alajuela detiene a cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) como sospechosos de dar muerte, en apariencia, a Daniel Vargas Salas, de 71 años, reportado como desaparecido el 24 de setiembre (día que se presentó la denuncia)”, publicó Zúñiga en la red social X (anteriormente conocida como X).

Zúñiga le confirmó a La Teja que el OIJ ya tenía identificadas a estas cuatro personas sospechosas, pero estaban esperando que dos de ellas regresaran de Nicaragua para detenerlos, pues de no hacerlo así existía el riesgo de que no regresaran a Costa Rica.

Además, así como lo adelantó La Teja este martes, el director del OIJ confirmó que, en apariencia, el móvil de este posible crimen tendría que ver con que los sospechosos intentaron dejarse la propiedad y demás enseres y mobiliario de la víctima.