Asesinos de pareja europea enterrada en Quepos se llevaron todas las fotos de su casa, este sería el motivo

Manuela Daxer y Rüdiger Schickhaus son la pareja de extranjeros asesinados en Quepos. Foto tomada de internet. (Internet/Manuel Daxer y Rüdiger Schickhaus son la pareja de extranjeros asesinados en Quepos. Foto tomada de internet.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló un nuevo e intrigante detalle en torno al caso de la pareja de europeos que fueron asesinados y enterrados dentro de su propiedad en Quepos.

Se trata del hecho de que los asesinos se llevaron todas las fotografías que se encontraban dentro de la lujosa casa en la que vivían el alemán Rüdiger Schickhaus, de 60 años, y su esposa Manuela Daxer, una austriaca, de 57.

En entrevista exclusiva con La Teja, Randall Zúñiga, director de OIJ, confirmó la desaparición de todas las fotografías que los europeos tenían en su hogar.

“Todo lo que eran las fotografías de ellos las eliminaron, en la casa no quedó ni una sola fotografía, como para que nadie se diera cuenta de que alguien más vivía ahí. Todo lo que eran fotografías o cosas que señalaran que ahí vivía una pareja de europeos fueron eliminadas por las personas que estuvieron ese día ahí”, detalló.

Asesinos deseaban la propiedad

Según Zúñiga, esta situación respalda la hipótesis que el OIJ maneja sobre el crimen, la cual indica que los criminales asesinaron a la pareja con el aparente propósito de adueñarse ilegalmente de toda su propiedad.

La propiedad de los europeos está valorada en casi $1 millón. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“En el caso de los europeos, el móvil era el robo; evidentemente, lo que buscaban era de alguna forma quedarse con esa propiedad, que es bastante importante, pues la estaban vendiendo en casi un millón de dólares”, explicó Zúñiga.

De acuerdo con la hipótesis del OIJ, los desalmados planeaban adueñarse de esa propiedad mediante alguna falsificación de documentos para, posteriormente, venderla a una tercera persona.

El objetivo de desaparecer todas las fotos era que el nuevo comprador no sospechara que esa lujosa propiedad le pertenecía a otras personas.

Atroz crimen de europeos

El crimen fue descubierto el pasado lunes 22 de setiembre, cuando el OIJ encontró los cuerpos de la pareja enterrados a pocos metros de su casa, tras recibir la alerta de un asalto a la vivienda.

El OIJ informó que el cuerpo de Rüdiger presentaba un impacto de bala, mientras que en el de Manuela encontraron tres disparos. Además, la Policía Judicial confirmó que los asesinos rociaron cal sobre los cuerpos, al parecer, para acelerar su descomposición y mitigar los olores.