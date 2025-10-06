Giro inesperado en caso de Kevin Kirby: OIJ descarta robo de carro y apunta a otra causa

Kevin kirby desapareció el domingo 28 de setiembre y su cuerpo fue encontrado el pasado miércoles a la orilla del río María Aguilar, en Hatillo 8. Foto: Gallo Pinto TV (Facebook Gallo Pinto TV/Cortesía)

El caso por el atroz homicidio de Kevin Kirby, de 27 años, dió un inesperado giro, pues el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) descartó el robo de su carro como el móvil del crimen y reveló cuál sería el motivo detrás de su asesinato.

Tras darse a conocer el homicidio de Kirby, cuyo cuerpo apareció el pasado miércoles a la orilla del río María Aguilar, en Hatillo 8, circuló una versión que señalaba que al joven lo mataron para robarle su carro, un pick up Ford Raptor, que fue recuperado por el OIJ en Atenas, Alajuela.

Sin embargo, en entrevista exclusiva con La Teja, Randall Zúñiga, director del OIJ, reveló que ese nunca fue un móvil establecido por la Policía Judicial, y más bien reveló a este medio cuál sería el supuesto motivo que dio pie al atroz crimen.

LEA MÁS: Videos revelan la vida llena de aventuras de Kevin Kirby

“En realidad, el OIJ nunca ha dicho que la muerte de él sea por lo del vehículo, lo que dijimos el pasado viernes es que la hipótesis policial es que él fue llevado por otras personas a ese sector en María Reina y, en apariencia, ahí es sometido y luego de eso los captores intentan sacarle dinero a través de las diferentes cuentas que tenía esta persona. En algún momento sucedió algo y falleció en el lugar donde lo tenían en cautiverio. Posteriormente arrojaron su cuerpo cerca de un puente” explicó Zúñiga.

Autoridades descartan que a Kevin Kirby lo mataran por robarle su carro. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

De esta forma, el director del OIJ indicó que los responsables de darle muerte a Kirby iban detrás de su dinero y no se su carro. Tampoco descartan que, en medio del momento en que pretendían sacarle dinero, se haya dado una situación que terminó causando su muerte.

En cuanto a las dos personas que, en apariencia, habrían llevado a Kevin engañado hasta esa casa, solo se supo que estas supuestamente se reunieron previamente con él, pero el director del OIJ dijo que de momento no pueden indicar si serían cercanas al muchacho.

LEA MÁS: Kevin Kirby tendrá una despedida tan especial como su forma de vivir

Kevin kirby desapareció el domingo 28 de setiembre tras asistir con unos amigos a una fiesta en Sabanilla de Montes de Oca.

Su cuerpo fue encontrado el pasado miércoles a la orilla del río María Aguilar, en Hatillo 8. Según las autoridades, el cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca.