OIJ revela lo que encontró en casa en Hatillo en la que habrían asesinado a Kevin Kirby

El cuerpo de Kevin Kirby fue hallado en Hatillo 8. Foto: Gallo Pinto TV (Facebook Gallo Pinto TV/Cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló los importantes hallazgos que encontraron en la casa en Hatillo en la que habrían asesinado a Kevin Kirby, de 27 años.

Casa en la que habrían matado a Kevin Kirby

En entrevista con La Teja, Randall Zúñiga, director del OIJ, dió a conocer que en la casa que allanaron el pasado viernes en María Reina, en Hatillo, encontraron fluidos biológicos, al parecer, sangre que podría pertenecer a Kevin Kirby.

“Se logró recolectar evidencia de importancia en la casa de habitación que allanó; esta evidencia está siendo procesada por parte del departamento de Ciencias Forenses a fin de determinar si los indicios recolectados coinciden o no con esta persona fallecida y estos permitiría determinar si este fue el lugar de cautiverio y muerte de esta persona. Creemos y consideramos que este podría ser el lugar de cautiverio”, detalló Zuñiga a este medio.

Otro detalle de suma importancia revelado por el director del OIJ es que dentro de esa casa descubrieron que varias paredes habían sido limpiadas, incluso encontraron paredes que fueron lijadas recientemente, lo que hace sospechar que esto fue hecho para tratar de encubrir alguna situación que se haya dado en ese lugar.

Randall Zúñiga, director del OIJ, dio detalles del allanamiento que hicieron en una casa en Hatillo por el asesinato de Kevin Kirby. John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El director del OIJ manifestó que tendrán que esperar entre 15 y 22 días para conocer los resultados de las pruebas forenses y así determinar a ciencia cierta si Kevin Kirby fue asesinado en ese sitio.

Desaparición de Kevin Kirby

Kevin kirby desapareció el domingo 28 de setiembre tras asistir con unos amigos a una fiesta en Sabanilla de Montes de Oca.

Su cuerpo fue encontrado el pasado miércoles a la orilla del río María Aguilar, en Hatillo 8. Según las autoridades, el cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca.