Kevin Kirby tendrá una despedida tan especial como su forma de vivir

Kevin Kirby compartía en redes información sobre las dos pasiones que lo definían. (Instagram/Redes sociales)

Kevin Kirby, será despedido a partir de las 8 a. m. de este domingo 5 de octubre, en playa Esterillos Oeste, en el Pacífico Central de Costa Rica.

“Todos venimos del mar y al mar un día volveremos”, señala la convocatoria con la le darán el último adiós al joven de 27 años, quien falleció de una manera atroz.

Kirby era reconocido para los amantes del surf y ellos realizarán un paddle out, se trata de una ceremonia propia de la cultura del surf para despedir y honrar a un compañero o persona querida que falleció recientemente.

Los surfos entran al mar con sus tablas y de esta manera despiden a su ser querido, las personas que no practican este deporte pueden llevar flores y lanzarlos al mar para despedir a Kirby, practicando lo que tanto amaba.

Convocatoria para homenaje de Kevin Kirby (Tomado de redes sociales/La Nación)

Las dos pasiones de Kevin Kirby

Kevin Kirby Jiménez, de 27 años, tenía un canal en YouTube en el que mostraba sus pasiones.

Todas las imágenes son de aventuras con sus amigos y siempre disfrutando de la naturaleza, se notaba que amaba vivir.

Incluso, en uno de los videos hasta ayudan a una tortuga que nadaba con un balde plástico atorado en una de sus aletas.

Sus allegados han expresado el dolor de perder a un muchacho al que califican como de buenos principios, sin problemas.

Giovanny Jiménez, tío de Kevin, manifestó el dolor por la pérdida.

“Descansa en paz, mi sobrino hermoso... en enero pasado fue la última vez que me escribiste un mensaje y quedó pendiente la salida. En estos momentos sé que estás abrazado a tu mamita y no es un hasta luego, sino un hasta pronto”, señaló.

Kevin estaba construyendo su futuro, él era egresado de la carrera Ciencias Empresariales de la Universidad Lead, en el 2021.

Trascendió que también estudiaba en la UCR y se había graduado del colegio privado Lincoln School en el 2017, en este centro educativo también lamentaron la perdida de uno de sus estudiantes quien le esperaba todo un futuro.

Kevin Kirby en su canal de youtube

Kevin tenía dos grandes pasiones y a ambas las mostraba en sus redes sociales; incluso, tenía una cuenta de Instagram para una de ellas.

La primera era el surf, que le dio muchas victorias en Jacó; y la segunda era su pick-up, un Ford Ranger Raptor, valorado en poco más de ¢30 millones.

Al carro le tenía nombre: Billy, the raptor, y lo habría adquirido el 25 de abril del 2023, cuando se tomó fotos, orgulloso de su vehículo; aunque el carro era de él, aparecía en el Registro Nacional a nombre de su papá.

Veintiuna publicaciones, entre fotos y videos, realizó en la red social sobre su carro; se mostraba en paseos, como muchas personas lo hacen, en playas y hasta batiendo barro con este vehículo ideal para este tipo de aventuras.

A Kevin lo vieron por última vez en este vehículo, cuando se despidió de sus allegados luego de estar en una celebración de cumpleaños en Granadilla de Montes de Oca. Él les dijo a sus seres queridos que iría a la casa de una amistad en Alajuelita, pero desde ese momento se le perdió el rastro.

Kevin Kirby (Instagram/Redes sociales)

Eso ocurrió la tarde de este domingo 28 de setiembre del 2025, desde ese momento las redes sociales se inundaron pidiendo ayuda para dar con el muchacho. Lamentablemente, la madrugada de este miércoles 1.° de octubre, llegó la peor noticia, cuando la Cruz Roja confirmó que había encontrado un cuerpo en el río María Aguilar, en Hatillo 8, sobre Circunvalación.

Minutos después, el OIJ señaló que se trataba de Kirby, quien tenía marcas de golpes y puñaladas.

A Kevin no le conocían problemas y el OIJ dirige varias líneas de investigación para determinar la razón y los responsables de este atroz hecho.

No descartan que realicen pronto detenciones.