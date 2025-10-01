Kevin Kirby lucía muy feliz en su última foto antes de su trágica desaparición

Kevin Kirby desapareció en Sabanilla desde el domingo. (Tomado de Facebook,. /Tomado de Facebook)

A Kevin Kirby Jiménez, de 27 años, le tomaron una foto en la que se le veía lleno de vida y disfrutando con los suyos.

Esa imagen se convirtió, quizás, en la última que sus allegados le hicieron antes de conocerse el trágico desenlace que sufrió.

La foto se la tomaron la tarde del domingo 28 de setiembre anterior, ese día vestía camiseta negra, pantaloneta estampada y tenis amarillas, la misma vestimenta que ayudó a identificar el cuerpo del joven la mañana de este miércoles.

El retrato fue captado en Granadilla de Montes de Oca, San José, en la celebración del cumpleaños de una amistad, no es de excelente calidad, pero sí uno de los mayores recuerdos que quedan del muchacho antes de despedirse para siempre.

Esta es la última foto que le tomaron a Kevin Kirby, de 27 años, antes de desparecer, lo hallaron sin vida en el río María Aguilar en Hatillo 8. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

Kevin Kirby reveló a dónde iba antes de desaparecer

Kirby mencionó el lugar al que planeaba ir, antes de desaparecer y ser hallado sin vida este miércoles 1 de octubre, en el río María Aguilar, en Hatillo 8, sobre Circunvalación.

La víctima tenía marcas de golpes en costillas y puñaladas.

Lo que manejan las autoridades judiciales es que él estuvo en una fiesta de cumpleaños en Granadilla de Montes de Oca y luego se fue. En apariencia, Kevin mencionó que visitaría la casa de una amiga en Alajuelita, San José.

Eran cerca de las 3 p. m. del domingo 28 de setiembre anterior, cuando lo vieron por última vez.

Estuvo en comunicación con sus allegados hasta las 5:30 p. m. de ese mismo domingo y luego le perdieron el rastro.

Desde ese momento es que sus conocidos utilizaron las redes sociales pidiendo ayuda para encontrarlo, ya que no era normal que desapareciera.

Kevin Kirby, de 27 años, hallado sin vida en el río María Aguilar en Hatillo 8. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

Así se describía Kevin Kirby

Kevin quien habría sido víctima de tortura hasta su muerte, era un joven que amaba la naturaleza y en medio del dolor trataba de sonreír.

Así lo mostraba en sus redes sociales, cuyas publicaciones revelan a un joven alegre y con planes, ahora truncados por un homicidio que el OIJ investiga tras confirmarse que presentaba golpes y puñaladas.

Amante del surf y también de la pesca.

“Despertar para ir a surfear y luego pescar por la tarde. Las olas no eran tan buenas temprano, así que lo cancelamos. Entonces, inesperadamente, recibimos una llamada para ver si estamos para pescar. Resultó ser uno de los días más divertidos en mucho tiempo.

Kevin Kirby, de 27 años, hallado sin vida en el río María Aguilar en Hatillo 8. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

“Costa Rica realmente nos da todo lo que podríamos pedir para ser felices. Sigamos disfrutando de la naturaleza responsablemente”, había escrito en su Facebook hace cinco años.

En el 2024 murió la mamá de Kevin y en medio de su dolor por la ausencia, él siempre trataba de sonreír.

Kevin era un muchacho con un futuro por delante, se había graduado de la escuela privada Lincoln School, Costa Rica y estudiaba en la Universidad de Costa Rica.

Era vecino de Heredia y también pasaba mucho tiempo en el Pacífico central del país, pues trascendió que allí vive su papá.

Las autoridades manejan la versión que al parecer el muchacho puso a la venta su carro en redes sociales, investigan si algún contacto por esta vía es el responsable del cruel caso de Kirby.

Kevin Kirby desapareció en Sabanilla desde el domingo. (Tomado de Facebook,. /Tomado de Facebook)

LEA MÁS: Matrimonio impidió que tragedia de Leandro Mangas, niño que cayó en alcantarilla, fuera doble

Hallan cuerpo Kevin Kirby en el río María Aguilar

El cuerpo de Kirby fue hallado en el río María Aguilar, a la altura de Hatillo 8, sobre Circunvalación.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 2:59 a. m. de este miércoles 1 de octubre.

A las 6 a. m. continuaban en la escena, haciendo el levantamiento del cadáver.

Javier Chacón, de la Cruz Roja, señaló que la víctima en apariencia tenía varios días de estar en el cauce.

LEA MÁS: Vecino relata el momento de angustia en el que mamá de Leandro Mangas trató de rescatarlo