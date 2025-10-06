Esto es lo que se sabe de las dos personas que habrían llevado a Kevin Kirby a mortal trampa

Kevin Kirby fue víctima de una mortal trampa. (Instagram/Redes sociales)

Kevin Kirby, de 27 años, fue asesinado de forma cruel tras caer en una mortal trampa a la que habría sido guiado por dos personas.

Hasta este momento no se tenía mayor información sobre esas dos personas; sin embargo, una fuente judicial cercana al caso le reveló a La Teja un detalle muy importante sobre esa situación.

Inicialmente se hablaba de que, en apariencia, fueron dos hombres los que supuestamente engañaron a Kirby para llevarlo a la trampa, pero la fuente reveló a este medio que realmente se habría tratado de dos mujeres jóvenes.

De momento se desconoce qué tan cercanas eran esas mujeres a Kevin, lo único que trascendió es que, al parecer, Kirby se habría reunido con ellas el mismo día que se dio su desaparición.

El OIJ presume que Kevin Kirby fue asesinado en una casa en María Reina, en Hatillo. (OIJ/Cortesía)

Kevin Kirby fue llevado a una trampa

Según la hipótesis del OIJ, el joven fue engañado por dos personas que lo llevaron hasta una vivienda en la localidad de María Reina, en Hatillo, donde habría sido asesinado y posteriormente dejaron su cuerpo a la orilla del río María Aguilar en Hatillo 8.

Este lunes, Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó a La Teja que la hipótesis que manejan en al caso es que Kevin fue asesinado por sujetos que trataron de robarle dinero de sus cuentas.

“En realidad, el OIJ nunca ha dicho que la muerte de él sea por lo del vehículo, lo que dijimos el pasado viernes es que la hipótesis policial es que él fue llevado por otras personas a ese sector en María Reina y, en apariencia, ahí es sometido y luego de eso los captores intentan sacarle dinero a través de las diferentes cuentas que tenía esta persona. En algún momento sucedió algo y falleció en el lugar donde lo tenían en cautiverio. Posteriormente arrojaron su cuerpo cerca de un puente”, explicó Zúñiga.