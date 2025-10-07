Sucesos

Este sería el perverso motivo detrás de la desaparición y posible homicidio del Gringo Tico

Las autoridades presumen que el cuerpo encontrado en una fosa en Carrizal sería el de Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años

Por Adrián Galeano Calvo
Una mujer de 29 años está en manos de las autoridades al ser vinculada con la desaparición de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como “Gringo tico”, de 71 años. Foto: OIJ
Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años, desapareció misteriosamente. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La desaparición y posible homicidio de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como Gringo Tico, de 71 años, tendría una desgarradora y oscura razón detrás.

Vargas fue visto por última vez el 12 de setiembre anterior, cuando salió de su casa en calle Las Lomas, en Carrizal de Alajuela, pero su desaparición fue denunciada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hasta el pasado 24 de setiembre.

El caso por la desaparición de Gringo Tico podría tener el peor de los finales, pues el pasado sábado las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo enterrado dentro de una fosa en Carrizal, y todo apunta a que podría tratarse de Vargas.

En entrevista exclusiva con La Teja, Randall Zúñiga, director del OIJ, reveló cuál es la hipótesis que maneja la Policía Judicial sobre la desaparición y posible homicidio de Vargas.

“En el caso del Gringo Tico, lo que andaban buscando era apropiarse de la propiedad de él. Varios de los enseres y electrodomésticos que tenía él los logramos ubicar en otras casas de habitación, pero lo que les interesaba a las personas que buscaron la muerte de esta persona era quedarse con la propiedad que tenía”, reveló Zúñiga.

De acuerdo con la hipótesis del OIJ, detrás de la desaparición de Gringo Tico, al parecer, estarían involucradas varias personas que, supuestamente, pretendían adueñarse ilegalmente de su propiedad por medio del uso de documentos falsos.

En dos allanamientos realizados en Heredia el OIJ recuperó varias pertenencias de Gringo Tico. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Esa hipótesis de cierta manera se ve sustentada por el hecho de que, según las autoridades, tras la desaparición de Vargas, un carro llegó a su casa para llevarse todas sus pertenencias, al parecer, para no dejar evidencia de que alguien vivía en esa casa.

Mujer ligada a desaparición de Gringo tico

Tras la desaparición de Gringo Tico, el OIJ dio a conocer la detención de una mujer de apellido García, de 29 años, quien de cierta forma está vinculada con el caso.

Esto se debe a que dentro de la casa en la que fue detenida, en Heredia, encontraron varias pertenencias de Vargas. Esto se dio como resultado de dos allanamientos que el OIJ realizó en viviendas ubicadas en San Pablo y Barva de Heredia.

“Según el informe policial, el objetivo era recuperar varios objetos sustraídos de la vivienda del ofendido y, además, se detuvo a una mujer de apellido García, de 29 años, sospechosa del delito de receptación”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Algunas pertenencias decomisadas fueron ollas, la cama, un centro de lavado, copas y una refrigeradora, entre otras pertenencias.

De momento, la mujer solo es sospechosa del presunto delito de receptación (tener en su poder objetos robados), por lo que no hay certeza de si ella participó directamente en la desaparición de Vargas.

