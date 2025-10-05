Hallan cadáver en descomposición en una fosa y temen que sea de gringo- tico desaparecido

Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como “Gringo tico”, de 71 años, se le desconoce el rastro desde setiembre anterior. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

En Carrizal, Alajuela, las autoridades hallaron el cadáver en descomposición de una persona aún no identificada.

Se teme que se trate de Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años, conocido como Gringo Tico.

El OIJ confirmó que la alerta la recibieron cerca de las 5 p. m. de este sábado 4 de octubre.

“Un baquiano que transitaba por la zona localizó el cuerpo dentro de una fosa, el mismo se encontraba en estado de descomposición, por lo que aún se trabaja en su identificación”, detallaron en la oficina de prensa.

Agregaron que el cuerpo lo llevaron al Complejo de Ciencias Forenses donde le realizarán la autopsia para determinar la identidad y la causa de muerte de la víctima.

Gringo Tico fue visto por última vez el 12 de setiembre anterior, al salir de su casa en calle Las Lomas, en Carrizal de Alajuela; sin embargo, la alerta de desaparición la recibió el OIJ hasta el miércoles 24 de setiembre pasado.

Trascendió que el carro de la víctima fue hallado en Heredia, pero aún no se tiene información sobre dónde está el adulto mayor.

Si usted tiene información sobre el paradero de Daniel Francisco Vargas o sabe qué le pasó, no dude en llamar a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.

Una mujer ligada a desaparición de Gringo tico

Una mujer, de apellido García, de 29 años, está en manos de las autoridades al ser vinculada con la desaparición de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como Gringo Tico, de 71 años.

El OIJ de Alajuela realizó dos allanamientos en San Pablo en Barva de Heredia, en donde detuvieron a la joven y, además, decomisaron supuestas pertenencias del desaparecido.

“Según el informe policial el objetivo era recuperar varios objetos sustraídos de la vivienda del ofendido y, además, se detuvo a una mujer de apellido García, de 29 años, sospechosa del delito de receptación”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Algunas pertenencias que decomisaron fueron ollas, la cama, un centro de lavado, copas y una refri, entre otras pertenencias.

Una mujer de 29 años está en manos de las autoridades al ser vinculada con la desaparición de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como “Gringo tico”, de 71 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Este delito se consuma por obtener o beneficiarse de bienes o efectos de un delito previo, sin haber participado en este, por ejemplo cuando roban en casas y los bienes se los entregan a otra personas para que los vendan. La persona que recibe estos artículos estaría cometiendo el delito de receptación.

Los allanamientos se realizaron el jueves 2 de octubre.

