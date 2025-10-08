Así fue la vida de la profesora costarricense que murió con su hija y esposo en Chile

Karla Vanessa Masís Solano, de 53 años, la profesora costarricense que murió junto a su familia en un trágico accidente en Chile, junto a su esposo e hija. Foto: Soy Valparaíso (Soy Valparaíso/Soy Valparaíso)

Karla Vanessa Masís Solano, de 53 años, la profesora costarricense que murió junto con su familia en un trágico accidente en Chile, construyó su vida en ese país durante 30 años, aunque siempre llevó a Costa Rica en su corazón.

Junto con Karla fallecieron su hija, Fabiola Zárate Masís, de 34 años, y costarricense, y su esposo, Miguel Ángel Zárate, chileno y padre de Fabiola.

La pareja se conoció en un festival internacional de folclor, en 1990, en Perú, y comenzaron a enviarse cartas. Así nació el amor entre ellos.

Ella tenía 30 años de vivir en Chile, se casó en Hatillo, Costa Rica, el 7 de julio de 1995 con Zárate y decidieron hacer la vida en dónde él era oriundo.

El medio de comunicación de Chile T13, informó que Karla daba clases, pues se desempeñaba como docente en el Instituto Superior de Comercio de Viña del Mar, Alberto Blest Gana.

“Karla será recordada por su compromiso con la formación de nuestros estudiantes, liderazgo de equipos, su cercanía con la comunidad y el valioso legado que deja en tantas generaciones que tuvieron el privilegio de contar con su guía y apoyo”, señalaron en esta institución.

En el 2021 celebró sus 50 años en Costa Rica junto con sus allegados, según lo mostró en sus redes sociales.

Amigo de familia tica fallecida Chile

Patricio Roth, amigo de la familia, recordó la última salsa que bailó con Karla y destacó el gran cariño que le tenía a este hogar.

Agregó en sus redes sociales que la familia será despedida este jueves a partir de las 9 a. m. y a las 4 p. m. los sepultarán en el cementerio Parque del Mar en Chile.

En esta tragedia murió también el novio de Fabiola, Ignacio Javier Deschamps, de 33 años, y sobrevivió una amiga de la familia.

La familia regresaba de celebrar el cumpleaños de Fabiola, en la autopista Villa Alemana, en la región de Valparaíso, en Chile; se detuvieron para ayudar a los ocupantes de un carro varado cuando fueron atropellados por un pick-up.

El conductor es un adulto chileno, quien manejaba bajo los efectos del alcohol; la alcoholemia dio 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre en la prueba respiratoria intoxilyzer.