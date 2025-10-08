Así despidieron a la familia que murió sepultada por un deslizamiento en San Ramón

Dan el último adiós a Eddy Miranda, Karla Romero y la niña Edith, familia que murió sepultada por un deslizamiento en San Ramón. Foto: Marielos Mora para La Teja (Marielos Mora para La Teja/Marielos Mora para La Teja)

Los restos de Eddy Miranda Hurtado, de 40 años, de su esposa, Karla Romero, de 36, y su pequeña hija, Edith, de 9, fueron despedidos con profundo dolor.

La familia perdió la vida de forma trágica al quedar sepultada por un deslizamiento en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela.

La casa de la familia Miranda Romero en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela quedó cubierta de barro y amenazada por más deslizamientos. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La tarde de este martes los cuerpos fueron llevados hasta Peñas Blancas, frontera con Nicaragua, y allí los familiares de las víctimas se los llevaron hasta Juigalpa, Chontales, de donde era oriundo el hogar.

Edith era estudiante de tercer grado de la escuela La Palma, en San Miguel de Piedades Sur, y los integrantes de esta institución le dedicarán una misa a ella y a sus papás el próximo lunes 10 de octubre a las 8 a. m. en el templo de la localidad.

La familia tenía a penas 11 meses de estar viviendo en Costa Rica, horas antes de la tragedia estuvieron hablando de lo feliz que estaban en suelo tico.

La desgracia sucedió la noche del sábado 4 de octubre anterior, cuando llovía mucho en varias partes del país, y un deslizamiento cayó sobre el cuarto en el que descansaba la familia, la presión de la tierra causó la muerte de los tres.