Lo único que pudo rescatar Marielys Miranda tras el deslizamiento en San Ramón fue clave para sobrevivir

La joven Marielys Miranda solo pudo rescatar este par de "chancletas" (o sandalias) de su padre, Eddy Miranda Hurtado, tras el deslizamiento en San Ramón.Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Marielys Miranda, hija mayor del matrimonio sepultado por un deslizamiento en Calle Matamoros, Piedades Sur, San Ramón, solo logró rescatar un par de chancletas de su padre, Eddy Miranda Hurtado, de 40 años.

Marielys sobrevivió al terrible deslizamiento que ocurrió la noche del sábado 4 de octubre anterior, pero en ese suceso perdió a toda su familia. La joven rezaba para que le quedara alguno de sus familiares.

La joven recuerda que su hermana Edith, de 9 años, ese día estaba muy diferente, pues andaba apartada e incluso se durmió antes.

“Mi hermana lloraba cuando mi mamá le quitaba el celular, esa noche le quitó el teléfono y ella, como si nada, se fue acostar y se durmió temprano”, recordó la sobreviviente.

Marielys Miranda corrió 800 metros por un camino sin iluminación, resbaloso y con el miedo de casi morir y saber que perdió a toda su familia. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Tenían 10 minutos de haberse acostado, cuando el fuerte estruendo en medio del aguacero le avisó a ella que algo les había ocurrido; en ese instante, se quedaron sin electricidad, porque la tierra cayó encima de un cuarto y de un panel. Entonces, se alumbraron con el foco de un celular.

“De los nervios, yo empujaba la puerta para afuera en vez de jalarla hacia adentro, prendimos la linterna y alumbramos hacia el cuarto en el que mis papás y mi hermanita dormían, y vimos que toda la pared estaba encima de ellos.

“Yo decía: ‘Cómo es posible que toda mi familia esté aterrada’. Luego grité: ‘¡Papá, mamá!’. En eso, escuché tres quejidos de mi papá, luego se vino otro derrumbe y cayó más tierra sobre ellos, ahí supimos que no había nada que hacer. Todavía estando adentro, le pedía a Dios que nos dejara salir (ella, una prima de nombre Maritza y un amigo del papá de nombre Guillermo) para que me quedara alguno con vida. Pensaba en mi niña que tenía todo el futuro", describió Marielys.

Los tres integrantes de la familia. oriunda de Juigalpa, estaban en la habitación del fondo, que quedó completamente cubierta por el alud. (Foto: Alonso Tenorio/Foto: Alonso Tenorio)

06/10/2026 Una familia muere en la casa por un terraplén,Sobreviven tres personas, la hija Marielys Mirando, Maritz Romero, esto en Piedades Sur de San Ramón. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Asegura que en un momento pensaron que se iban a morir, porque la tierra no dejaba de caer y seguían encerradas.

“Maritza me decía, arrimate a la verja, aquí tenemos aire, pero en mi mente tenía claro que si caía más tierra, la presión de esta nos iba a quitar la vida. Cuando el muchacho (se refiere a Guillermo) logró abrir, me tiré por unos alambres; no sé cómo no me hice daño. Iba por un guindo, hasta descalza iba saliendo y no sé cómo me encontré las chancletas de mi papá; fue lo único que pude sacar de ellos”, expresó la muchacha.

La joven corrió unos 800 metros por un camino sin nada de iluminación y era muy resbaloso por la tierra y la gran cantidad de lluvia.

“Corrí hasta una casa de un vecino, al que le decimos Chepe, y le conté lo que había pasado. También corrí a otra casa de un amigo de mi papá, ellos se devolvieron con palas buscando a mi familia”, exclamó la joven.

Presagio se convirtió en terrible pesadilla

Las sobrevivientes del deslizamiento que cobró la vida de un matrimonio y su hija menor recordaron el presagio que, horas antes de la tragedia, les dijo Marlene Romero.

“El sábado por la tarde le dijo de broma a mi mamá: ‘ustedes van a quedar aterrados ahí, yo vivo pensando en ustedes’, seguro presentía algo, nosotros lo tomamos en broma y nos pusimos a reír, y mi mamá le dijo: ‘pues nos venis a desaterrar’, y ya ve lo que pasó”, recordó Marielys Miranda, hija mayor del matrimonio fallecido.

Marielys Miranda (rosado) y Maritza Romero sobrevivieron al derrumbe que les quitó a tres seres queridos en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Esta fatalidad ocurrió la noche del sábado 6 de octubre anterior, en calle Matamoros en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela.

Murieron Eddy Miranda, de 40 años; Karla Romero, de 36 y Edith Miranda, de 9 años; padres y hermana de Marielys, respectivamente.

El terraplén sepultó casi por completo la vivienda, entre la tierra y los árboles se logra ver solo un poco el techo. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Este lunes Marielys estaba sentada en un sillón y recordó los últimos tres quejidos de su papá y al final solo pudo sacar un par de chancletas que eran de su ser querido y las que ella pudo ponerse para correr e intentar pedir ayuda.

“Quisimos sacarlos, pero se vino otro derrumbe y cayó más tierra sobre ellos, vimos que no había nada más que hacer, estando adentro le pedía a mi Dios que nos diera la oportunidad de salir y buscar ayuda, porque tenía la esperanza de que saliera alguno con vida”, dijo Marielys.

En la vivienda no se pudo recuperar nada. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Edith Miranda Romero estudiaba en la escuela La Palma de San Miguel de San Ramón. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Eddy Miranda, junto a su esposa Karla Romero y la hija de ellos Edith Miranda Romero, la familia falleció sepultada por un deslizamiento en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela. Foto: Marielos Mora para La Teja (Marielos Mora para La Teja/Marielos Mora para La Teja)

La hija mayor había llegado a Costa Rica hace cinco meses para reencontrarse con sus padres y hermana menor

“Mi papá me dijo unas palabras muy bonitas ese día, nunca las voy a olvidar y siempre las llevaré en mi mente, a mí me cuesta dar una palabra de afecto, me dijo: ‘mi niña, ¿por qué estás triste?’, le dije que quería trabajar y me contestó: ‘yo tengo trabajo, su mamá también, de qué te preocupas si nos tienes a nosotros, sabes que mientras nosotros estemos no tienes que preocuparte de nada, tienes a tus padres todavía’, pero lamentablemente ya no es así“, dijo Marielys.