Amigo de familia fallecida sobrevivió al deslizamiento y salvó a dos mujeres

Un amigo del matrimonio que murió en un deslizamiento en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela, logró sobrevivir para salvar a la hija mayor y a una prima de las víctimas.
Así lo aseguran las sobrevivientes Marielys Miranda Romero, de 19 años, hija mayor de la familia, y de Maritza Romero, prima de una de las fallecidas.
En esta tragedia fallecieron Eddy Miranda, de aproximadamente 40 años; su esposa Karla Romero, de 36 años, y la hija menor de edad, Edith Miranda, de 9 años.
La fatalidad ocurrió la noche del sábado 4 de octubre anterior, cuando estaba llovía mucho en calle Matamoros, en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela.
“Ese día Eddy fue a comprar el diario, queríamos hacer una carne asada para comer con una prima y el esposo de ella, pero ellos no pudieron llegar, y solo hicimos una parte.
“Guillermo, el amigo de Eddy siempre llegaba a la casa, pero nunca se quedaba; ese día se quedó porque era mucho el aguacero”, recordó Maritza Romero, una de las sobrevivientes.
La niña Edith se acostó primero y luego sus papás llegaron al cuarto.
En otra de las habitaciones estaba Marielys con su prima Maritza y en la sala iba a dormir Guillermo Villalobos, pero un fuerte estruendo les alertó que algo había ocurrido.
La casa tenía electricidad por medio de panel, pero se quedaron a oscuras debido al fuerte estruendo.
Marielys fue la primera en alertar del derrumbe.
Intentaron salvar a Eddy, Karla y a Edith, pero fue imposible.
“Solo a Eddy logramos escuchar, fueron tres quejidos, como si se despidiera”, dijo Maritza.
Agregó que Guillermo comenzó a tratar de soltar una cadena que amarraba los portones y fue así como lograron salir los tres sobrevivientes.