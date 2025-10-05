Niña que murió junto con sus padres en deslizamiento de San Ramón cumplió un gran anhelo el 15 de setiembre

Dolor en San Ramón: deslizamiento por fuertes lluvias cobra la vida de una niña y dos adultos, la noche de este sábado 4 de octubre del 2025. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Edith Miranda Romero, de aproximadamente 11 años, dejó un gran recuerdo para el personal y estudiantes de la escuela La Palma Occidente de San Ramón, Alajuela.

Ocho meses bastaron para que ella y sus papás Karla Romero y Eddy Miranda se ganaran el cariño de la comunidad; la familia era nicaragüense y por trabajo se vinieron a Costa Rica.

Lamentablemente, la familia perdió la vida al quedar atrapada por un deslizamiento en la casa que vivían en Piedades Sur de San Ramón.

Marielos Mora, directora de la institución, tiene en la memoria el último recuerdo de la estudiante, cuando se involucró en los desfiles del 15 de setiembre anterior y desfiló de abanderada.

Edith Miranda Romero salió de abanderada en los desfiles del 15 de setiembre del 2025 en San Ramón, Alajuela. Foto: Cortesía Marielos Mora para La Teja (Cortesía Marielos Mora para La Teja/Cortesía Marielos Mora para La Teja)

“Edith era una niña muy alegre, siempre andaba con una gran sonrisa, era alumna de tercer grado, tenía 11 años, este año llegaron a la comunidad. Los papás eran muy trabajadores, siempre muy puntuales con la niña, atentos con el proceso académico de la niña”, manifestó la directora.

Este domingo la institución abrió las puertas y pide ayuda con víveres y dinero para poder despedir a esta familia; el personal de la escuela está buscando otros parientes y sino los encuentran, serán ellos los que quieren despedir a los fallecidos.

En medio de la tragedia sobrevivieron otras tres personas, se desconoce si eran familia directa u otra familia que también vivía ahí.

El centro educativo está recogiendo dinero por medio del sinpemóvil 6125-3756 aparece a nombre de María del Rocío Pérez Cubero, quien es la tesorera de la escuela, el número es exclusivo de la institución.

“Hoy nuestra escuela está de luto”, detalló la escuela La Palma Occidente en sus redes sociales.

Eddy Miranda, junto a su esposa Karla Romero y la hija de ellos Edith Miranda Romero, la familia falleció sepultada por un deslizamiento en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela. Foto: Marielos Mora para La Teja (Marielos Mora para La Teja/Marielos Mora para La Teja)

Al parecer, la familia estaba descansando cuando quedaron enterrados por un deslizamiento que sepultó la casa en la que vivían.

Rocío Pérez, agregó que el papá de la niña trabajaba en una finca de tomates de San Ramón, Alajuela.

“Era una familia muy trabajadora, tuve la oportunidad de conocer a doña Karla, muy comprometida con los asuntos de la escuela y la niña también”, recordó Pérez.

Una niña y sus padres son las lamentables víctimas del deslizamiento que sepultó una casa en Piedades Sur, en San Ramón de Alajuela. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Tragedia por deslizamiento en Piedades Sur

Una noche y madrugada llena de dolor es la que ocurrió en Piedades Sur, en San Ramón de Alajuela, allí un deslizamiento por las fuertes lluvias cobró la vida de una niña y de dos adultos.

La tragedia fue reportada desde las 11:30 p. m. de este sábado 4 de octubre.

La Cruz Roja y los Bomberos respondieron a la emergencia y encontraron una casa sepultada por un deslizamiento, confirmaron que tres personas lograron salir y otras tres quedaron atrapadas.

Las labores bajo el aguacero iniciaron con la esperanza de encontrar con vida a las personas sepultadas; sin embargo, luego de casi cinco horas de luchar contra el barro y la lluvia, confirmaron la muerte de una niña y dos adultos.

Dolor en San Ramón: deslizamiento por fuertes lluvias cobra la vida de una niña y dos adultos, la noche de este sábado 4 de octubre del 2025. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Sebastián Ramírez, coordinador operativo de la zona detalló que la alerta la recibieron por medio del sistema 911, llegaron 35 cruzrojistas, así como bomberos y personal de la municipalidad de la zona.

Dolor en San Ramón: deslizamiento por fuertes lluvias cobra la vida de una niña y dos adultos, la noche de este sábado 4 de octubre del 2025. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

“Una labor interinstitucional con Bomberos, la municipalidad y la Fuerza Pública se lograron extraer tres víctimas las cuales no presentaban signos de vida”, dijo Ramírez.

Los fuertes aguaceros deben a la cercanía de la zona de Convergencia Intertropical sobre Costa Rica, para este domingo el mal tiempo se puede ver reforzado por el paso de la onda tropical #35, piden no bajar la guardia, especialmente a las familias que viven en sitios propensos a deslizamientos o inundaciones.