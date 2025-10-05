Sucesos

Corriente arrastra vehículo en Puntarenas: Cruz Roja rescata a pareja

Un fuerte caudal sorprendió a una pareja en la recta de Puntarenas; autoridades llaman a extremar precauciones ante lluvias

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
El puente de Barreal de Heredia fue desbordado por el río Bermúdez
Un carro quedó atrapado en Puntarenas. Imagen con fines ilustrativos (captura/Captura de pantalla de video)

La Cruz Roja Costarricense atendió este sábado un incidente en Puntarenas, específicamente en la recta de Naranjito en Barranca, donde un vehículo fue arrastrado por la corriente tras las fuertes lluvias en la zona.

LEA MÁS: Paso por Cambronero permanecerá cerrado por, aproximadamente, un mes debido a colapso de carretera

Según reportes de los socorristas, los hechos se dieron pasadas las 8 y 30 de la noche, cuando una pareja de adultos quedó atrapada en su carro en el momento en que la corriente se volvió intensa. Afortunadamente, el equipo de rescate logró ponerlos a salvo y fuera de peligro en cuestión de minutos.

LEA MÁS: OIJ busca a tres mujeres, entre ellas dos menores de edad, y a un hombre

Las autoridades recuerdan a la población que, durante episodios de lluvia intensa, es fundamental evitar cruzar ríos, quebradas o zonas con acumulación de agua, ya que la fuerza del agua puede arrastrar vehículos y causar accidentes graves.

Esta recta, así como otras carreteras, son sectores por donde pasa el flujo de agua rápido en épocas de lluvia, por lo que se recomienda extremar precauciones al transitar, especialmente, si las vías presentan deslizamientos o charcos profundos.

carro lluvias
Autoridades se encuentran atendiendo emergencias por las lluvias. (Cruz R/CRCR)

La Cruz Roja hace un llamado a la ciudadanía a priorizar la seguridad, no arriesgar la vida ni la de otros y seguir las instrucciones de las autoridades locales ante cualquier eventualidad.

Ante emergencias, puede comunicarse al 911 o a los números de contacto de la Cruz Roja Costarricense para recibir asistencia inmediata.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
cruz rojafuertes lluviascorriente arrastra vehículo en Puntarenasrescatan a pareja atrapada en vehículo arrastrado por corriente
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.