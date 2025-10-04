Sucesos

OIJ busca a tres mujeres, entre ellas dos menores de edad, y a un hombre

Cuatro personas están desaparecidas y el OIJ pide ayudar para encontrarlas

Por Fabiola Montoya Salas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a cuatro personas que se encuentran desaparecidas en distintas zonas del país.

Entre ellas se encuentran dos jovencitas, una mujer adulta y un hombre, vistos por última vez en San José, Puntarenas y Alajuela.

El OIJ hace un llamado urgente a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de estas personas, ya que su localización es vital para garantizar su seguridad.

Desaparecidos OIJ
Yoel Linares de 46 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)
  • Yoel Linares Franco, de 46 años, fue visto por última vez el 4 de octubre de 2025 en Rincón Grande de Pavas, San José.
Desaparecidos OIJ
Neiby Marchena de 33 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)
  • Neiby Marchena Monge, de 33 años, desapareció el 3 de octubre de 2025 y fue vista por última vez el 1° de octubre en Golfito de Puntarenas.
Desaparecidos OIJ
Francini Cascante de 16 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)
  • Francini Cascante Chaves, de 16 años, fue reportada desaparecida el 3 de octubre de 2025, y no la ven desde el 2 de octubre en Los Reyes de Coto Brus, en Puntarenas.
  • Yeimi Ariela Gaitán Rodríguez, también de 16 años, fue reportada como no localizada el 3 de octubre de 2025, tras ser vista por última vez el 2 de octubre en barrio La Cruz, de Ciudad Quesada, en Alajuela.

El OIJ insiste en que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser crucial para dar con el paradero de estas personas.

Las autoridades recuerdan que la ciudadanía puede comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-8000-645 o vía WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial para aportar datos que ayuden a la investigación.

La colaboración de todos es fundamental para garantizar la seguridad de los desaparecidos y ayudar a sus familias en estos momentos de incertidumbre.

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

