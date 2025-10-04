Misteriosa desaparición de empleado de restaurante en barrio Amón tuvo el peor de los finales

Álvarez Mejías, de 38 años, fue hallado sin vida en las cercanías del río Torres, en San José. (Facebook/Redes sociales)

El caso por la misteriosa desaparición de Fernando Álvarez Mejías, de 38 años, tuvo el peor de los finales.

Álvarez, quien trabajaba en un restaurante ubicado en barrio Amón, en San José, fue encontrado sin vida en las inmediaciones del río Torres, cerca de donde se encuentra el Museo de los Niños.

LEA MÁS: Ciclistas pedalearon para llevarle ayudas a mamá de Leandro Mangas, niño que cayó en alcantarilla

La trágica noticia fue confirmada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y familiares de Fernando, que señalaron que el hallazgo de su cuerpo se dio el pasado jueves 2 de octubre.

“Con el corazón profundamente entristecido, queremos comunicar el fallecimiento de nuestro amado Fernando.“Expresamos nuestra gratitud a todas las personas que, con generosidad y cariño, compartieron su imagen, se unieron a la búsqueda y nos acompañaron con oraciones, mensajes y gestos de apoyo”, indicaron sus seres queridos.

LEA MÁS: Paso por Cambronero permanecerá cerrado por, aproximadamente, un mes debido a colapso de carretera

Las autoridades informaron que el cuerpo de Álvarez no presentaba heridas de relevancia y su muerte todavía se encuentra bajo investigación.

LEA MÁS: Sicarios asesinan a motociclista en túnel que pasa por la ruta 32

Fernando desapareció el pasado martes 30 de setiembre, se le vio por última vez a las 11 p.m., cuando salió del restaurante en el que trabajaba.