Paso por Cambronero permanecerá cerrado por, aproximadamente, un mes debido a colapso de carretera

Los dos carriles de la carretera desaparecieron por completo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reveló por cuánto tiempo estará cerrado el paso por Cambronero, debido al colapso total de un tramo de la ruta 1, entre San Ramón y Esparza.

Lo que se inició como un hundimiento, causado por el efecto de las lluvias en el sector conocido como la Vuelta del Cristo, terminó por convertirse en un profundo guindo, el cual se tragó los dos carriles por completo.

LEA MÁS: Colombiano se hizo pasar por venezolano y “alquiló” niño para causar lástima y obtener dinero en Escazú

Este sábado, Efraím Zeledón Leiva, ministro de Obras Públicas y Transportes, explicó que el paso estaría cerrado por, aproximadamente, un mes, mientras se hacen las respectivas labores para rehabilitar esa vía.

“Inmediatamente, este lunes vamos a tener aquí en el sitio la maquinaria, colocando pilotes a ambos lados para sostener el puente modular que vamos a colocar acá.

El terreno debajo de la calle cedió debido al efecto de las lluvias. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Onda tropical #35 llegará al país este domingo y el panorama no muy es alentador

“Aproximadamente, en 30 días ya va a estar el paso restablecido con un puente modular y en paralelo la empresa contratada va a estar haciendo estudios, topografía, para presentarnos una solución definitiva, para volver a restablecer la calzada, quitar el puente bailey y habilitar el paso”, destacó el ministro.

Zeledón explicó que, afortunadamente, se registraron daños materiales, esto gracias a la acertada decisión de realizar un cierre preventivo la tarde de este viernes tras recibir la alerta del hundimiento.

LEA MÁS: Policía rescata a familia que fue amordazada por asaltantes dentro de su propia casa

Hasta nuevo aviso, los conductores tendrán que usar rutas alternas; en el caso de los vehículos livianos, estos pueden transitar por la vía Río Jesús –Piedra Blanca, desviándose hacia Guadalupe para salir a Esparza.

Mientras que en el caso de los vehículos pesados, estos deberán transitar por la ruta 27.