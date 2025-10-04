Colombiano se hizo pasar por venezolano y “alquiló” niño para causar lástima y obtener dinero en Escazú

El falso venezolano fue detenido en las afueras de un mall en Escazú. Foto Policía Municipal de Escazú. (Facebook/El falso venezolano fue detenido en las afueras de un mall en Escazú. Foto Policía Municipal de Escazú.)

Un extranjero se habría hecho pasar por venezolano para pedir dinero y aprovecharse del buen corazón de las personas que pasaban por las afueras de un centro comercial de Escazú.

Pero eso no fue lo peor que hizo, ya que, en apariencia, también “alquiló un niño” para hacerlo pasar por su hijo y así generar más lástima entre los conductores.

Lo más indignante del caso es que el chiquito le dijo a las autoridades que, supuestamente, sufrió abusos a manos de ese mismo hombre.

Policía Municipal de Escazú rescató al menor

Este terrible caso ocurrió la semana pasada, pero fue dado a conocer por la Policía Municipal de Escazú hasta este viernes.

Dicho cuerpo policial fue el que intervino para rescatar al niño y detener al sospechoso, quien realmente es colombiano.

El colombiano fue puesto a las órdenes de la Fiscalía. Foto Policía Municipal de Escazú.

“Oficiales de la Policía Municipal de Escazú lo intervinieron al notar que ponía a un menor en riesgo, sentándolo en la mitad de la calle, en la división de carriles.

Hombre fingió ser venezolano y alquiló a un niño

“El hombre, quien adujo ser venezolano en tránsito, tenía un rótulo en el cual pedía dinero para ‘darle de comer a mis hijos’, pero había ‘alquilado’ a un pequeño de 7 años para generar lástima”, informó la Policía Municipal de Escazú.

El niño, al sentirse en confianza con los oficiales, de forma espontánea, empezó a contar algunas indignantes prácticas disfrazadas de “juegos” con el sujeto que encendieron las alertas sobre un posible caso de abuso infantil.“

Los padres no aparecieron, el niño quedó en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el hombre con prisión preventiva con serios cargos”.