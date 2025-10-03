Este fue el resultado del allanamiento en la casa de Ligia Faerron

Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años, está desaparecida. (Foto: redes soc/Foto: tomada de redes sociales)

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, dio detalles sobre el allanamiento que realizaron en una vivienda de Ligia Faerron, la mujer que está desaparecida en San Carlos.

“Se hizo un allanamiento pasivo en la casa de ella, todo se encontró en orden, no se encontró nada que nos sugiera que haya sido tomada a la fuerza de esa casa de habitación y que haya tenido que irse con alguien más”, dijo el jefe policial.

LEA MÁS: Fuego acabó con el legado de 35 años de una familia en Desamparados

“De lo que tenemos, podemos indicar que una línea investigativa que no vamos a descartar en el momento es algún tema de situaciones de índole económicas, pero más allá de eso, pues no encontramos así gran cosa que nos permita identificar algún daño grave sobre el aspecto físico de la señora Faerron”, añadió.

Randall Zúñiga, director del OIJ da detalles sobre allanamiento a la casa de Ligia Faerron

Zúñiga explicó que, en casos de personas desaparecidas, las pesquisas se orientan inicialmente a determinar si la persona pudo haber sufrido algún daño físico. Sin embargo, aclaró que también se analizan otras posibilidades que expliquen la ausencia, como situaciones económicas o de endeudamiento.

LEA MÁS: Misionero estadounidense se habría enfrentado a supuesto ladrón que murió en iglesia evangélica de San Sebastián

“En la actualidad estamos con una línea investigativa bastante orientada hacia lo que es un posible homicidio de ella, pero también se está tratando de descartar la posibilidad de que tenga alguna situación vinculada con deudas que ella tenga o haya tenido en el pasado”, mencionó el jerarca judicial.

LEA MÁS: Bomberos aún no puede descartar que mortal incendio en hotel Oriente en San José haya sido provocado

Doña Ligia está desaparecida desde el 26 de setiembre pasado.