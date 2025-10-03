Fuego acabó con el legado de 35 años de una familia en Desamparados

El fuego acabó con el legado de una familia de Desamparados luego de que se diera un incendio en una ebanistería que tenía 35 años.

Un incendio acabó con un legado familiar. Foto: Alonso Tenorio (La Nación/La Nación)

La emergencia se dio en barrio Santa Cecilia en San Rafael Abajo, en la ebanistería de don Carlos Marín, que está en ese barrio desde 1990.

El fuego afectó dos casas y tres carros. Foto: Alonso Tenorio (la Naci/Cortesía)

Los bomberos despacharon 7 unidades para controlar la emergencia.

Don Luis Salas, bombero, aseguró que cuando llegaron encontraron una ebanistería de unos 250 metros envuelta en llamas, por lo que procedieron a controlar el fuego.

El taller sufrió daños totales, al colapsar el techo, además dos casas sufrieron daños y tres carros también resultaron afectados por la radiación.

Don Roger Camacho, primo del heredero de la ebanistería, trato de ayudar a apagar el local con una manguera, él aseguró sentirse muy triste, pues, él ayudaba a vender los productos que fabricaban.

Los bomberos lograron controlar muy rápido el fuego. Foto: Alonso Tenorio (La Nación/Cortesía)

“La ebanistería era de mi tío Carlos Marín, él ya falleció el año pasado, este era el legado que le dejó a mi primo, un legado de muchos años desde el 90, por eso nos duele tanto, porque todo se perdió”, dijo el familiar.